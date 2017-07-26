Названы 10 лучших отелей мира 26.07.2017, 15:50

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Эксперты оценили удобство, местоположение, обслуживание, питание и общую стоимость отелей.

Туристический портал Travel+Leisure опубликовал (перевод — nv.ua) традиционный ежегодный рейтинг лучших отелей со всех уголков мира.

Список формируется, учитывая голоса читателей, оценивающих удобство, местоположение, обслуживание, питание и общую стоимость. 27 из 100 лучших отелей расположены в Соединенных Штатах.

Всего 17 отелей из рейтинга находятся в городах, что, по мнению редакции, говорит об усталости людей от пребывания онлайн 24/7.

Рейтинг 10 лучших отелей мира выглядит так:

10. Rosewood Cordevalle, Сан-Мартин, Калифорния

Уединенный отель в предгорьях Санта-Круз с изысканной кухней.

9. Inn At Willow Grove, Орандж, Вирджиния

Отель с историей, основанный в 1778 году, позволяет насладиться шармом американского Юга и услугами консьержа и дворецкого. Признана лучшей гостиницей на Юге США.

8. Cavas Wine Lodge, Мендоса, Аргентина

Бутик-отель на 18-комнат среди виноградников площадью 55 акров, который превращает его в рай для поклонников вина.

7. Triple Creek Ranch, Дарби, Монтана

Расположенное в самом сердце горного хребта Биттеррут в Скалистых горах Монтаны ранчо предлагает "деревенскую элегантность, изысканную кухню в сочетании с отличной винной картой и теплым, гостеприимным пятизвездочным сервисом среди романтики лесного ретрита".

6. Tswalu Kalahari, заповедник Цвалу в Калахари, Южная Африка

Крупнейший частный заповедник Южной Африки, где вы можете буквально ночевать посреди саванны.

5. Gibb's Farm, Карату, Танзания

Расположенный в районе Нгоронгоро Карату в Северной Танзании отель находится в историческом кофейном поместье и предлагает «уютные коттеджи с собственной верандой, круговыми окнами и камином».

4. Lodge At Kauri Cliffs, Матаури Бей, Новая Зеландия

Расположенный на краю леса Тотара с видом на Тихий океан роскошный курорт, оформленный в загородном стиле, с большими, просторными комнатами и уютными каминами.

3. Brush Creek Ranch, Саратога, Вайоминг

Лучший курорт США по версии Conde Nast Traveler. Ранчо с крупным рогатым скотом и огромной территорией, в котором представлены холмы, долины рек, пышные леса и величественные скальные образования.

2. The Brando, Тетиароа, Французская Полинезия

На съемках фильма Мятеж на Бауинти в 1962 году Марлон Брандо влюбился в остров Тетиароа во Французской Полинезии, купил остров и превратил его во второй лучший отель мира с 35-ю виллами, каждая из которых оборудована собственным бассейном и частным пляжем.

1. Nihi Sumba Island, Сумба, Индонезия Sumba, Indonesia

Номер один среди отелей во всем мире, остров Нихи Сумба, ранее известный как Нихивату, является идеальным местом, когда вы хотите почувствовать, что вы единственный человек на острове.