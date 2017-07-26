Саакашвили лишили украинского гражданства? 1 26.07.2017, 15:57

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Михаил Саакашвили

Фото: AP

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили.

Об этом политик написал на своей странице в «Фейсбуке»:

"Мне подтверждают: это правда - грузинского януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки", - заявил Мосийчук.

Как отмечает vesti-ukr.com, первым информацию опубликовал известный журналист и бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник главы МВД Арсена Авакова Станислав Речинский.

"Саакашвили, говорят, лишили украинского гражданства? Некошерно как-то, как бы кто к Саакашвили не относился. Не гражданство, а какая-то привилегия с барского плеча получается. Хочу даю, хочу отнимаю. И это отнюдь не признак смелости, отнюдь", - написал Речинский.