закрыть
26 июля 2017, среда, 17:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Саакашвили лишили украинского гражданства?

1
  • 26.07.2017, 15:57
  • 2,190
Михаил Саакашвили
Фото: AP

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили.

Об этом политик написал на своей странице в «Фейсбуке»:

"Мне подтверждают: это правда - грузинского януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки", - заявил Мосийчук.

Как отмечает vesti-ukr.com, первым информацию опубликовал известный журналист и бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник главы МВД Арсена Авакова Станислав Речинский.

"Саакашвили, говорят, лишили украинского гражданства? Некошерно как-то, как бы кто к Саакашвили не относился. Не гражданство, а какая-то привилегия с барского плеча получается. Хочу даю, хочу отнимаю. И это отнюдь не признак смелости, отнюдь", - написал Речинский.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра