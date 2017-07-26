Милиционеры успели за ноги схватить парня, который прыгал с 9-го этажа 26.07.2017, 15:56

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Молодой человек находился под действием наркотиков.

25 июля в 2 часа ночи в оперативно-дежурную часть позвонила жительница дома №60 по улице Солтыса. Она сообщила, что на балконе 9-го этажа стоит молодой человек и намеревается спрыгнуть вниз. На место выехал наряд милиции.

Молодой человек стоял на балконе 9-го этажа. Его руки были в крови - куском стекла он перерезал вены. Осколок он плотно прижимал к горлу, выкрикивал угрозы. Пока милиционеры поднимались наверх, участковый инспектор ООПП МОБ Партизанского РУВД Минска лейтенант милиции Евгений Хомич вступил в переговоры.

- Спрашивал, зачем он это делает и не страшно ли ему. У меня была задача как можно дольше его отвлекать, - цитирует guvd.gov.by слова Евгения Хомича.

Пока участковый говорил с парнем, его коллеги проникли в квартиру. Услышав шум, парень попытался спрыгнуть с балкона, но милиционеры успели поймать его за ноги. Спасенный 29-летний мужчина доставлен в РНПЦ психического здоровья в Новинках. У него передозировка особо опасного психотропного вещества «Альфа-ПВП».