Додон хочет быть, как Лукашенко 13 26.07.2017, 16:06

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Игорь Додон

Президент Молдовы выступает за изменение законодательства и расширение своих полномочий.

Президент Молдовы Игорь Додон выступил за изменение формы правления с парламентской на президентскую республику. Об этом он сказал 25 июля, отвечая в режиме онлайн на вопросы пользователей российской социальной сети "Одноклассники", сообщает агентство Infotag.

"Бизнес должен заниматься бизнесом, политики должны заниматься политикой. Мои оппоненты знают мои намерения, они боятся. Они ограничили и без того небольшие полномочия президента. Но мы боремся, и будем бороться с олигархами", – заявил он.

Додон подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину понадобилось для борьбы с олигархами три или четыре года: "В России, где действует президентская форма правления, Владимиру Путину это тоже удалось не сразу. Он эту проблему решил только на третий или четвертый год. У нас иная ситуация, у президента ограниченная власть, но мы идем вперед".

По его мнению, переход к президентской форме правления был бы правильным решением:

"Я выступаю за переход к президентской форме правления. Это было бы правильным. Президент избирается всенародно, он должен за все отвечать. А не справился – долой".

Президент подчеркнул, что выступает за изменение законодательства и расширение своих полномочий, в частности за получение права роспуска парламента. Он добавил, что на этой неделе будет принято решение, состоится ли референдум, на который вынесен этот вопрос.

"Если он состоится, я уверен, что народ меня поддержит. Если нет – значит, они боятся президента, рейтинг которого в последние месяцы вырос в десятки раз", – сказал он.

Напомним, Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. В декабре он принес присягу президента.