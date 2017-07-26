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Встреча на Днепре. Заговорщики или аутсайдеры?

  • Александр Цынкевич, ucpb.org
  • 26.07.2017, 16:23
Александр Цынкевич
Фото: ucpb.org

Лукашенко решил на фоне войны России с Украиной немного подзаработать.

20 и 21 июля Лукашенко с официальным визитом посетил Украину. Начало визита совпало с годовщиной демонстративного убийства в центре Киева известного в Беларуси и Украине журналиста Павла Шеремета.

Яркая независимая журналистская работа Павла в Минске не осталась незамеченной белорусскими властями. Сначала его выжили с государственного телевидения, потом уголовное преследование и как итог ─ эмиграция с последующим лишением гражданства. Начавшаяся в Беларуси карьера Павла в Беларуси, продолжилась в России и трагически оборвалась в Украине. Думаю, дата визита выбрана не случайно, пока в Минске и в Киеве проходили поминальные мероприятия, два президента без внешней помпезности проводили неофициальную встречу за закрытыми дверями, как бы подчеркивая, что к смерти известного журналиста они никакого отношения не имеют, несмотря на домыслы и непростые отношения Шеремета с белорусскими властями. Расследование резонансного преступления и вовсе зашло в тупик. Уровень организаторов и исполнителей убийства, судя по всему, оказался значительно выше, чем профессионализм украинских «пинкертонов».

Безусловно, годовщина смерти Павла Шеремета не была целью приезда Лукашенко в Украину. Накануне визита пресс-служба правителя Беларуси сообщила о темах, которые будут обсуждаться главами стран во время визита.

Первая ─ экономическая: «Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества».

Вторая обозначена так: «Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса».

Из скупых строк пресс-службы Лукашенко понятен основной публичный лейтмотив поездки Александра Григорьевича, это – экономика. Пока цены на нефть были высокие Лукашенко и «в ус не дул». Занимаясь транзитом, переработкой и перепродажей российской нефти, Беларусь с избытком наполняла свой бюджет и сплавляла машиностроительный неликвид в Российскую Федерацию. Ныне ситуация уже другая. Цены на энергоносители значительно упали, доходы сократились, Россия нефти стала давать меньше, поставки неликвида упали до минимума. Мудрая однобокая экономическая политика привела экономику Беларуси к стагнации. Неумение выстраивать экономические отношения с развитыми странами приводит к тому, что АГ должен лично выезжать и решать экономические вопросы, как правило, с такими же государствами-лузерами в экономическом отношении, какой является и сама Беларусь.

Задача Лукашенко ─ выцыганить как можно больше экономических преференций, но, получив их, он вовсе не спешит предоставить такие же условия странам-партнерам на своей территории. Причин снижения экономической активности много, но в том числе и по этой причине значительно сократился товарооборот между Украиной и Беларусью. Правда, в последний год он показывает рост в 26%.

Активизации экономической активности Лукашенко в Украине способствует затянувшийся военный конфликт Москвы с Киевом. Осознав, что война с перманентными обострениями затянется надолго, экономические отношения между конфликтующими сторонами уже значительно сократились и будут дальше иметь стабильный тренд на снижение, Александр Григорьевич решил на фоне войны немного подзаработать.

Для Украины в отношениях с Беларусью важен другой аспект – военно-политический союз Беларуси со страной-агрессором Российской Федерацией. Экономические отношения для Украины, конечно, тоже важны, но в меньшей степени. Она ориентируется на рынки развитых стран, этот механизм благодаря ассоциации с Европейским союзом запущен, но процесс это долгий, не одного года, зато, безусловно, намного более перспективный, чем Таможенный союз ЕАЭС. На сегодняшний день Украина заинтересована в поставках топлива из Беларуси для своих военных нужд, также с помощью белорусских предприятий происходит переоснащение и модернизация украинской армии теми продуктами военторга, которые либо не имеют аналогов производства в Украине, либо белорусское оказывается более качественным и относительно дешевым, чем в Украине.

Для Украины главной целью встречи является возможность договориться о сохранении в дальнейшем нынешнего статус-кво, при котором Беларусь соблюдет военный нейтралитет в существующем российско-украинском конфликте, несмотря на свои союзные обязательства перед РФ. С одной стороны, на словах Лукашенко заявляет, что воевать с Украиной он не намерен, а с другой стороны – в последние годы на своих западных рубежах белорусская армия регулярно, с постоянным увеличением численности войск проводит совместные учения по боевому слаживанию с подразделениями российской армии. Судя по тому, что к учениям привлекаются в основном части ВДВ и специального назначения, то отрабатываются отнюдь не оборонительные навыки, а, скорее, наступательные, такие как, например, возможный удар через Волынь на Львов с целью отсечения украинско-европейских коммуникаций на западном направлении.

Можно ли украинцам доверять словам Александра Лукашенко? Можно, но до определенного момента. Белорусам известно, что Александр Григорьевич – настоящий хозяин своего слова. Когда нужно – дал, а когда пришла нужда – обратно забрал. На сегодняшний день, стратегически, в союзе с РФ его слово ничего не значит. Тактически он может юлить, показывать свой нейтралитет, фрондировать по отношению к метрополии, пытаться проводить очень мягкую белoрусизацию, тасовать силовиков, якобы избавляясь от чересчур пророссийски настроенных офицеров, делать вид, что он управляет ситуацией и все контролирует. Но в «час Х» он сделает все, что от него потребует Кремль. Украинцам надо четко понимать, что никакими экономическими преференциями для Беларуси в целом или для Лукашенко лично, нейтралитет на своих северных рубежах в случае обострения конфликта им не получить.

Ни США, ни НАТО и уж тем более ни Украина не могут гарантировать неприкосновенность формально существующих границ между Россией и Беларусью, а соответственно, не могут дать гарантий личной безопасности Лукашенко и его семье. При выборе между «деньгами и жизнью», прагматичный Александр Григорьевич свой выбор сделает, исходя из личных приоритетов. Если интересы страны, которой он управляет, да и народа, там проживающего, для него не важны, то что же говорить о соблюдении им интересов соседнего свободолюбивого украинского государства.

Исходя из сложившихся условий, в политическом спектакле Александр Григорьевич вынужден играть отведенную ему роль «доверенного посланника» в тайном кулуарном диалоге между Владимиром Путиным и Петром Порошенко, ограниченных в публичных контактах между собой. Но это за кулисами, а для широкой публики остаются зрелища: смакование обнаженной женской груди с надписью «Жыве Беларусь» и обсуждение обморока уроженца Минска, председателя Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко во время подписания достигнутых соглашений и подведения итогов встречи двух президентов. Се ля ви!

Александр Цынкевич, ucpb.org


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