Власти объяснили, почему согласовывают с БРСМ расходы на с/х и рыболовство 10 26.07.2017, 16:21

Логика правительства не поддается объяснению.

О том, что порядок использования бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и рыболовства нужно согласовывать с БРСМ, рассказали «депутаты» «палаты представителей», пишет «Салiдарнасць».

Журналисты попытались выяснить логику властей. Ответ превзошел все ожидания. Оказалось, что БРСМ проводит свою политику, направленную на развитие АПК. Об этом «Радыё Свабодзе» заявил пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

«Прежде чем формируется концепция республиканского бюджета, изучаются все предложения заинтересованных государственных органов, структур. И с БРСМ, получается, тоже. Насколько я понимаю, БРСМ — разноплановая организация (не то, что это их профиль), но в том числе она решает некоторые вопросы аграрно-промышленного комплекса. БРСМ проводит свою политику, направленную на развитие АПК. Так что и их мнение учитывается, поэтому и идет согласование и с БРСМ тоже, — заявил Сычевич.

О политике БРСМ в вопросе развития рыболовства пресс-секретарь премьера почему-то умолчал.