Скандал: Бобруйский горисполком против появления аллеи Алеся Адамовича 2 26.07.2017, 16:49

Алесь Адамович

Чиновники отказались увековечить память белорусского писателя.

Бобруйский журналист Андрей Шобин в середине мая обратился в Бобруйский горисполком с предложением посадить в городе аллею имени Алеся Адамовича, которого многое связывает с Бобруйщиной, пишет «Бобруйский курьер».

В июне А. Шобин получил ответ от заместителя председателя горисполкома Александра Маркачёва. В нем сообщалось, что его инициатива Бобруйским горисполкомом воспринята положительно, отделам и службам поручено «проработать этот данный вопрос с целью принятия окончательного решения на ближайшем заседании топографической комиссии».

И вот – комиссия собралась (правда, «топонимическая», а не «топографическая», как утверждалось в ответе А. Маркачёва) и постановила: увековечивание памяти А. Адамовича в Бобруйске считать нецелесообразным.

Фото: babruysk.by

Правда, там же сообщается, что «комиссия решила учесть ваше мнение в дальнейшем при формировании градостроительного регламента г. Бобруйска».

Но непонятно, как это сочетается с уже «озвученной» «нецелесообразностью».

Надо отметить, что этот ответ горисполкома также диссонирует со статусом Бобруйска как культурной столицы Беларуси 2017 г.

Андрей Шобин теперь продумывает свои дальнейшие шаги. По его словам, возможно, будет обращаться с этим предложением в вышестоящие инстанции.

«Более 20 лет общественной сферой, «идеологией» в Бобруйске руководят политруки и идеологи еще «советского призыва». Их понятия и представления о работе с гражданскими инициативами, гражданским обществом во многом соответствуют тому времени. Поэтому в городе не поддерживаются независимые инициативы», – комментирует этот ответ чиновников главный редактор «Бобруйского курьера», писатель, правозащитник Анатолий Санотенко.

Напомним, Алесь Адамович с самого раннего детства жил в поселке Глуша (что под Бобруйском); считал это место малой Родиной… В Глуше он был и похоронен – после своей смерти в январе 1994 года.