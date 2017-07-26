Предприятия восьмой месяц активно сокращают рабочих 26.07.2017, 16:58

Больше всего в июне уволили, чем наняли работников из сферы образования.

Предприятия продолжают активнее увольнять работников, чем нанимать новых. В июне организации, по официальной статистике, приняли на работу 57 тысяч человек, а «ушли» — на 4,1 тысячи или 6,8% больше, пишет tut.by.

Больше всего ушли в минус в образовании, где в июне уволили на 40,4% больше, чем взяли новых сотрудников. Предприятия, которые оказывают административные и вспомогательные услуги, уволили на 31,8% больше работников, чем приняли, а компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, — на 29,1% больше уволили.

Зато активнее брали на работу, чем увольняли, в таких сферах, как здравоохранение и социальные услуги (+4,4%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (+10,6%), промышленность (+8%), услуги по временному проживанию и питанию (+38,9%) и других.

Предприятия больше увольняют, чем берут на работу, уже восьмой месяц подряд.

В последний раз организации активнее трудоустраивали, чем увольняли, в октябре прошлого года.

Напомним, за 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.