Послы ЕС согласились расширить cанкции в отношении РФ 2 26.07.2017, 16:55

Решение связано со скандалом с поставкой в Крым турбин Siemens.

26 июля послы стран ЕС согласовали расширение санкций в отношении РФ. Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Гордон".

В санкционный список войдут еще четыре человека и три юрлица, уточнил он.

Решение связано с поставкой в Крым турбин Siemens.

Eu ambassadors agree to add 4 ppl & 3 entities to its #Russia sanctions list after the Siemens turbine scandal. #Crimea #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 июля 2017 г.

СМИ писали, что под новые санкции Евросоюза из-за поставки в Крым турбин Siemens могут попасть заместитель главы министерства энергетики РФ Андрей Черезов, входящие в "Ростех" одноименные ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их руководители.

5 июля Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, а на следующий день сообщила о создании рабочей группы, которая займется расследованием инцидента.

21 июля в Siemens уточнили, что в Крым были незаконно перемещены четыре их газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани.

Компания подала в суд иски по делу о поставках газовых турбин в Крым. Она также заявила, что инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций.

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 МВт в аннексированном Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова. Ввести одну из них в эксплуатацию планировалось к концу 2017 года. Однако строительство было приостановлено в связи с тем, что Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.