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Литовский эксперт: АЭС в Беларуси заработает нескоро

  • 26.07.2017, 17:04

Росатом в который раз объявил о том, что ввод в эксплуатацию атомной станции в Островце откладывается.

Теперь станцию планируется ввести в эксплуатацию не в 2018-м или 2019 году, а в 2020-м. О том, почему опаздывает ввод станции в эксплуатацию, может ли это обернуться конфликтом на линии Москва - Минск, на эти и другие вопросы Charter97.org ответил Мартинас Нагявичюс, президент Литовской конфедерации возобновляемых источников энергии.

- Почему опаздывает ввод станции в эксплуатацию?

- Давайте начнем с того, что ввод ядерных станций в эксплуатацию с опозданием - в атомной энергетике повседневность. Фактически атомные станции, строительство которых завершилось в срок, можно пересчитать по пальцам. Одним из таких примеров является строительство реактора, который возводят корейцы, но это скорее исключение из правил.

Основная причина, почему откладывается ввод в эксплуатацию практически каждой АЭС в мире, по моему мнению, следующая: сложная технология, которая требует исключительной аккуратности и педантичности, не прощает никаких ошибок. Каждому инженеру прекрасно известно, что сложная технология, вкупе с требованием безошибочности - опасный «коктейль», особенно если нужно уложиться в бюджет и заданные сроки.

Лоббисты, которые проталкивают проекты атомной энергетики, как правило, демонстрируют слишком большой оптимизм, причем поступают так совершенно сознательно, чтобы убедить заказчиков принять положительные решения. И наконец, во время долгого строительства часто меняются требования, ужесточается контроль, в результате приходится заново переделывать уже сделанное.

Хотя точную причину, из-за которой в этот раз пришлось отложить ввод в эксплуатацию АЭС, мне неизвестна. Я более чем уверен, что это далеко не последний раз.

- То есть строительство АЭС в Островце обойдется гораздо дороже, чем это утверждает Росатом и Минск?

- Атомная энергетика - дорогое удовольствие, поэтому в последнее время ядерные станции строятся только в тех странах, где их можно строить не на рыночных условиях, скрывая их стоимость и не заморачиваясь по поводу того, насколько конкурентной является энергия, которую они производят.

- Предположим, цена строительства будет расти. Может ли это послужить поводом для конфликта между Москвой и Минском?

- Сложный вопрос. Конфликт может приобрести такую форму, как, например, в Финляндии - между заказчиком и поставщиком ядерных технологий корпорацией Арева. С другой стороны, конфликты, если они появятся, могут решаться тихо, в кабинетах дипломатических ведомств, без нужды предать их огласке.

- Литва предпринимает массу усилий для того, чтобы остановить импорт электрической энергии, которую намеревается производить АЭС в Островце на европейский рынок.

- На самом деле ситуация такова, что самой Беларуси потребуется в будущем ограничить экспорт дешевой энергии из возобновляемых источников энергии в Скандинавии. В противном случае будет очень трудно продолжать скрывать то, что АЭС в Островце не конкурентоспособная.

Грубо говоря, если белорусские заводы получат возможность покупать дешевую энергию, которая попадает в Беларусь через литовские сети из Скандинавии (в будущем и из самой Литвы, когда наконец у нас закончится программа по развитию альтернативных источников энергии), их будет очень нелегко заставить ненасильственными методами приобретать энергию из АЭС по той цене, которая даст станции возможность выйти на самоокупаемость.


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