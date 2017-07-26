В Беларуси снимут фильм про игроков в World of Tanks 1 26.07.2017, 17:38

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Cюжет фильма посвящен команде геймеров.

Сегодня на «Беларусьфильме» начались съемки игрового фильма про геймеров World of Tanks. Об этом сообщило агентство «Минск-Новости».

Режиссер картины Игорь Четвериков снимет детский игровой фильм под названием «Прыжок саламандры». Главными героями станет команда игроков в World of Tanks, чья мечта — стать «круче» и попасть на международные соревнования. Это будет приключенческая история, где акцент поставлен не на компьютерные, а реальные приключения. «Наша цель — сделать такое кино, чтобы подросткам было интересно, чтобы они сами пришли на этот фильм», — поделился режиссер.

Роли игроков исполнят подростки. В качестве старших товарищей выступят актеры Сергей Чекерес, Валентина Гарцуева, Константин Михаленко и Александра Овчинникова. Съемки пройдут в Минске и одном из районных центров.