У минчанина на кухне взорвалась бутылка с квасом 15 26.07.2017, 17:53

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Минчанин ждет от «Лидского пива» объяснений и возмещения морального и материального ущерба.

Не повезло Павлу. В конце прошлой недели он купил в «Евроопте» несколько ПЭТ-бутылок с темным квасом: «Достал их из запаянной пачки, по дороге домой из сумки не падали, все аккуратно. Две поставил в шкаф. Одну оставил на столе. Отошел к мойке разобраться с мясом для шашлыков. И тут у меня за спиной раздался взрыв».

Окатило квасом всю кухню, стены, окна, двери, шкафчики, вещи, продукты и меня самого. На фото видно, что бутылку разорвало пополам снизу, — говорит onliner.by Павел и обращается к производителю: — На ваших этикетках нигде не написано, что они могут взрываться. Я испытал незабываемые негативные эмоции. Стены, пол, все вещи были облиты и забрызганы квасом. Многое пришлось просто выкинуть. Час уборки, а кухня все равно пахнет квасом. Хорошо, что детей и жены не было рядом.

Павел говорит, что ждет от «Лидского пива» объяснений и каких-то шагов по возмещению морального и материального ущерба. Но сам отказывается уточнять масштабы своих ожиданий:

— Я не верю, что со мной будут честны. Но есть большая компания — и я, обычный покупатель, который пострадал от брака. Могу лишь обещать, что честно расскажу, чем закончится история.

«Лидское пиво» в курсе ситуации и выразило обеспокоенность происшествием:

— В первую очередь мы приносим свои извинения и сожалеем, что наш квас стал причиной стольких негативных эмоций. Как производитель, мы впервые сталкиваемся с подобной ситуацией и, конечно, обеспокоены этим единичным случаем.

По факту случившегося отделом контроля качества проводится проверка микробиологических показателей продукции из партии от 12 мая. Для получения результатов требуется некоторое время, но мы делаем все возможное, чтобы результаты были получены максимально быстро, так как понимаем, насколько важно установить причину случившегося. Дополнительно будут проанализированы и прочие факторы, за которые мы не можем нести ответственность: от транспортировки до хранения на складах и в торговых точках, так как не исключаем, что они, возможно, также могли стать причиной данного инцидента.

До получения результатов проверки мы отзываем партию кваса от 12 мая со складов и из всех торговых точек. Она также будет проверена дополнительно. Мы еще раз приносим свои извинения и подчеркиваем, что, как производитель, мы серьезно относимся к качеству продукции и предпримем все необходимые меры, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.