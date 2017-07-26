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Санкций не было бы, если…

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  • Матвей Ганапольский
  • 26.07.2017, 17:51
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Матвей Ганапольский
Фото: RFE/RL

Решение США пойдет на пользу Украине.

Сейчас, обсуждая новые американские санкции, которые впервые после отмены закона Джексона-Вэника станут законом – это довольно редкое явление в отношении Российской Федерации. Уж и не упомнишь, когда такое было.

Аналитики задают вопрос – это искренние санкции или нет? Искренние в том смысле, что существует подозрение, что американцы не столько думают о том, чтобы "дать России по рукам", сколько о том, чтобы продвинуть свой сжиженный газ в Европу и не дать России построить "Северный поток-2".

По сути, говорят некоторые аналитики, эти санкции инспирированы прежде всего заботой о собственном американском бизнесе. Так или нет, но следует помнить, что они бы никогда не случились, если бы не было отобранного Крыма и войны на Донбассе.

Поэтому необходимо оставить в стороне размышления, кому это на пользу, и кому – во вред, а спросить себя: это на пользу Украине? И ответ будет однозначным – да. Потому что вводятся санкции против агрессора, который забрал территорию другого государства и фактически привел к гибели 11 тысяч человек на Донбассе. Поделом ему.

Матвей Ганапольский, «Обозреватель»


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