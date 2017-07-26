Кобяков взялся за цитрамон 14 26.07.2017, 18:23

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Споры по поводу цен на белорусские лекарств не утихают.

К 2020 году белорусское правительство поставило задачу - довести долю белорусских лекарств на фармацевтическом рынке страны до 55% в стоимостном выражении, пишет kp.by.

Белорусы тут же стали жаловаться, что нужные им, а главное, необходимые препараты, в аптеках теперь не купить, а если и купить, то по заоблачным ценам. Белорусские фармпроизводители успокаивают: если в аптеках нет каких-то импортных лекарств, значит, в ассортименте точно есть их белорусский аналог, при этом по доступной цене.

На днях с очередным предложением по лекарствам выступил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

- Министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, в том числе на импортируемые товары. Люди не должны переплачивать за лекарства - ни за отечественные, ни за импортные, - заявил глава правительства.

Также Кобяков подчеркнул, что работу по импортозамещению на фармацевтическом рынке нужно продолжать, но на прилавках белорусских аптек должны быть все лекарства, которые необходимы гражданам - и белорусские, и импортные.

Белорусы тем временем за нужными лекарствами катаются в страны-соседки: Литву, Польшу, Украину и Россию. И неспроста, ведь в пересчете на одну таблетку получается, что за некоторые импортные препараты белорусы платят в несколько раз больше, чем за границей.

- Белорусские аналоги мне не помогают. Поэтому за нужным препаратом – «Новонормом» - езжу в Россию. Там он стоит в четыре раза дешевле, а у нас в последнее время его и вовсе не найти, - рассказывает минчанка Марина.

- Мне нужна была серьезная партия гормональных препаратов. В Беларуси бы за них пришлось заплатить несколько тысяч долларов. В результате обзвонила аптеки в Польше, узнала, сколько они будут стоить, и оказалось, что даже с учетом билетов туда-обратно и прочих расходов, купила препараты в Польше и сэкономила 800 долларов, - рассказывает уже другая жительница столицы.

Есть вопрос

- Почему одни и те же препараты в Беларуси иногда стоят в несколько раз дороже, чем в соседних странах?

- Все цены на лекарства определяются указом главы государства №366 от 11 августа 2005 года. А почему у нас одни цены, а за рубежом другие, сказать не могу, - прокомментировали нам в одной из белорусских сетей частных аптек.

Находим нужный указ. В пункте 1.2 прописано, что цены на зарубежные лекарства в Беларуси состоят из отпускной цены производителя и белорусской оптовой надбавки. Согласно указу аптеки могут устанавливать торговую надбавку до 30% к отпускной цене организации - изготовителя лекарств. Чем выше отпускная цена препарата, тем ниже торговая надбавка.

При этом белорусские аналоги препаратов от этих надбавок избавлены. И поэтому намного дешевле.

- Есть и другие причины, - рассказывает нам один из импортеров лекарственных препаратов в Беларуси. - Производители лекарств делят мир на потребительские регионы. При этом цену на одинаковые препараты в разных странах производитель устанавливает разную, в зависимости от того, сколько средств вкладывает на продвижение лекарственных средств и насколько это лекарство там востребовано. Чем меньше востребовано, тем дороже. Еще одна причина, из-за которой в той же России цены на импортные лекарства ниже, чем у нас, - зафиксированная несколько лет назад стоимость именно в российских рублях. Чтобы ее изменить, западные компании должны приложить слишком много усилий. Поэтому цена на некоторые препараты там не меняется.

Считалка

- Что касается Борисовского завода медпрепаратов, из 270 выпускаемых наименований в сравнении с импортными аналогами есть вопросы только по цене цитрамона, - сообщили в пресс-службе Совете министров, говоря о результатах визита белорусского премьера на Борисовский завод медпрепаратов.

Пока цены выравнивают, мы решили узнать, что не так с ценой на цитрамон. Выяснили, сколько самая популярная таблетка от головной боли стоит у нас и в странах-соседках. Поскольку цитрамон продается в упаковках с разным количеством таблеток, для чистоты эксперимента ценник в таблице указали из расчета за одну таблетку и перевели в белорусские рубли по курсу Нацбанка, действующему на 26 июля 2017 года. Правда, излишней дороговизны белорусского цитрамона не обнаружили.