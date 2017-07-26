закрыть
26 июля 2017, среда, 19:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кобяков взялся за цитрамон

14
  • 26.07.2017, 18:23
  • 4,260

Споры по поводу цен на белорусские лекарств не утихают.

К 2020 году белорусское правительство поставило задачу - довести долю белорусских лекарств на фармацевтическом рынке страны до 55% в стоимостном выражении, пишет kp.by.

Белорусы тут же стали жаловаться, что нужные им, а главное, необходимые препараты, в аптеках теперь не купить, а если и купить, то по заоблачным ценам. Белорусские фармпроизводители успокаивают: если в аптеках нет каких-то импортных лекарств, значит, в ассортименте точно есть их белорусский аналог, при этом по доступной цене.

На днях с очередным предложением по лекарствам выступил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

- Министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, в том числе на импортируемые товары. Люди не должны переплачивать за лекарства - ни за отечественные, ни за импортные, - заявил глава правительства.

Также Кобяков подчеркнул, что работу по импортозамещению на фармацевтическом рынке нужно продолжать, но на прилавках белорусских аптек должны быть все лекарства, которые необходимы гражданам - и белорусские, и импортные.

Белорусы тем временем за нужными лекарствами катаются в страны-соседки: Литву, Польшу, Украину и Россию. И неспроста, ведь в пересчете на одну таблетку получается, что за некоторые импортные препараты белорусы платят в несколько раз больше, чем за границей.

- Белорусские аналоги мне не помогают. Поэтому за нужным препаратом – «Новонормом» - езжу в Россию. Там он стоит в четыре раза дешевле, а у нас в последнее время его и вовсе не найти, - рассказывает минчанка Марина.

- Мне нужна была серьезная партия гормональных препаратов. В Беларуси бы за них пришлось заплатить несколько тысяч долларов. В результате обзвонила аптеки в Польше, узнала, сколько они будут стоить, и оказалось, что даже с учетом билетов туда-обратно и прочих расходов, купила препараты в Польше и сэкономила 800 долларов, - рассказывает уже другая жительница столицы.

Есть вопрос

- Почему одни и те же препараты в Беларуси иногда стоят в несколько раз дороже, чем в соседних странах?

- Все цены на лекарства определяются указом главы государства №366 от 11 августа 2005 года. А почему у нас одни цены, а за рубежом другие, сказать не могу, - прокомментировали нам в одной из белорусских сетей частных аптек.

Находим нужный указ. В пункте 1.2 прописано, что цены на зарубежные лекарства в Беларуси состоят из отпускной цены производителя и белорусской оптовой надбавки. Согласно указу аптеки могут устанавливать торговую надбавку до 30% к отпускной цене организации - изготовителя лекарств. Чем выше отпускная цена препарата, тем ниже торговая надбавка.

При этом белорусские аналоги препаратов от этих надбавок избавлены. И поэтому намного дешевле.

- Есть и другие причины, - рассказывает нам один из импортеров лекарственных препаратов в Беларуси. - Производители лекарств делят мир на потребительские регионы. При этом цену на одинаковые препараты в разных странах производитель устанавливает разную, в зависимости от того, сколько средств вкладывает на продвижение лекарственных средств и насколько это лекарство там востребовано. Чем меньше востребовано, тем дороже. Еще одна причина, из-за которой в той же России цены на импортные лекарства ниже, чем у нас, - зафиксированная несколько лет назад стоимость именно в российских рублях. Чтобы ее изменить, западные компании должны приложить слишком много усилий. Поэтому цена на некоторые препараты там не меняется.

Считалка

- Что касается Борисовского завода медпрепаратов, из 270 выпускаемых наименований в сравнении с импортными аналогами есть вопросы только по цене цитрамона, - сообщили в пресс-службе Совете министров, говоря о результатах визита белорусского премьера на Борисовский завод медпрепаратов.

Пока цены выравнивают, мы решили узнать, что не так с ценой на цитрамон. Выяснили, сколько самая популярная таблетка от головной боли стоит у нас и в странах-соседках. Поскольку цитрамон продается в упаковках с разным количеством таблеток, для чистоты эксперимента ценник в таблице указали из расчета за одну таблетку и перевели в белорусские рубли по курсу Нацбанка, действующему на 26 июля 2017 года. Правда, излишней дороговизны белорусского цитрамона не обнаружили.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра