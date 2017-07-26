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Александр Лесун: Думаем над вопросом возвращения в Беларусь

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  • 26.07.2017, 18:29
Александр Лесун
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Белорусский пятиборец, выступающий за РФ, может вернуться на родину.

Олимпийский чемпион по пятиборью в составе сборной России Александр Лесун рассказал о том, что размышляет по поводу возвращения в Беларусь, передает «Трибуна».

- Я рад, что так все произошло. Потому что на тот момент, если бы я остался здесь, то я был бы никем.

Сейчас ситуация в белорусском пятиборье кардинально поменялась. Очень большой потенциал у белорусской сборной. С бюджетом, руководством и молодым поколением. Нужно все вместе суметь собрать и все получится.

Есть ли размышления на тему возвращения? Думаем над этим вопросом. Этот вопрос очень скользкий.

– Все-таки размышляете?

– Конечно. Размышляю, – сказал Лесун в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Ранее Charter97.org сообщал, что Лесун стал пятикратным чемпионом Европы.

Напомним, Лесун является уроженцем Борисова и в Россию перебрался в 22 года.


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