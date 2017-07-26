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Как профсоюз РЭП «ходил в народ»

  • 26.07.2017, 18:49

Активисты расспросили жителей Речицы, знают ли они о независимых профсоюзах.

Елена Линкевич руководитель речицкой профгруппы, и ее заместитель Александр Науменко задали прохожим в Речице несколько вопросов о независимых профсоюзов, пишет praca-by.info.

Поводом к «хождению в народ» послужила газета профсоюза РЭП «Рабочая солидарность», которую активисты сначала бросали в почтовые ящики, а потом, сочтя такой способ распространения неэффективным, решили раздать издание прохожим, заодно спросив, знают ли люди что-то о независимых профсоюзах Беларуси.

Фото: praca-by.info

Елена Линкевич отметила доброжелательное отношение прохожих к опросу:

- С каждым, кто шел нам навстречу, мы заговаривали. Люди хорошо отзывались, останавливались, шли на контакт. Не было такого, чтобы кто-то нагрубил нам или отправил подальше.

Фото: praca-by.info

На вопрос, по словам лидера профгруппы, люди отвечали по-разному:

Фото: praca-by.info

- 50 на 50. Некоторые пожимали плечами, некоторые знали о независимых профсоюзах. Но встретились и такие люди, которые ответили, что в Беларуси четыре независимых профсоюза, а кто-то даже прямо говорил, что знает РЭП.

Фото: praca-by.info

Елена Линкевич говорит, что такие «хождения в народ» станут постоянными, потому что дают хорошие результаты:

- Мы с Александром Науменко подняли профсоюзные учетные карточки и подумали, что для нашего города, в котором живет 70 000 человек, профгруппа из 22 человек – это очень мало. Будем и дальше общаться с людьми.


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