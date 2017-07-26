Фотофакт: на улице Революционной в Минске провалился асфальт 2 26.07.2017, 18:56

Фото: euroradio.by

Асфальт обвалился прямо под автомобилем.

На улице Революционной в Минске часть асфальта провалилась под землю. По словам рабочих, которые сейчас работают на месте происшествия, асфальт обвалился под автомобилем, передает «Еврорадио».

Фото: euroradio.by

Произошло это из-за того, что дождями вымыло грунт из-под проезжей части улицы. В результате под дорогой образовалась пустота. Дыра в дороге небольшого размера, примерно метр на метр, поэтому автомобильное движение не остановлено. Машину, под которой провалился асфальт, уже вытащили и на месте происшествия её не видно.

Фото: euroradio.by