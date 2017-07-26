закрыть
26 июля 2017, среда, 19:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Высланный из Беларуси блогер Лапшин попросил об экстрадиции в Израиль

  • 26.07.2017, 19:03
Александр Лапшин

Блогер, приговоренный в Азербайджане к трехлетнему тюремному заключению, намерен добиваться экстрадиции в Израиль.

Об этом заявил агентству «Интерфакс» его адвокат Эдуард Чернин.

«Лапшин отказался подавать апелляцию. Он обратился в израильское посольство в Баку с просьбой добиваться его экстрадиции в Израиль», - сказал Чернин.

Минюст Азербайджана выразил готовность обсудить возможную экстрадицию Лапшина в Израиль.

«Обращение Александра Лапшина может быть рассмотрено после вступления в силу вынесенного в его отношении приговора», - сказал начальник управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Азербайджана Фаиг Гурбанов.

Бакинский суд 20 июля приговорил Лапшина к трем годам тюремного заключения. По решению суда, Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.

Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в «черный список» за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра