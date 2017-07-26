Высланный из Беларуси блогер Лапшин попросил об экстрадиции в Израиль 26.07.2017, 19:03

Александр Лапшин

Блогер, приговоренный в Азербайджане к трехлетнему тюремному заключению, намерен добиваться экстрадиции в Израиль.

Об этом заявил агентству «Интерфакс» его адвокат Эдуард Чернин.

«Лапшин отказался подавать апелляцию. Он обратился в израильское посольство в Баку с просьбой добиваться его экстрадиции в Израиль», - сказал Чернин.

Минюст Азербайджана выразил готовность обсудить возможную экстрадицию Лапшина в Израиль.

«Обращение Александра Лапшина может быть рассмотрено после вступления в силу вынесенного в его отношении приговора», - сказал начальник управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Азербайджана Фаиг Гурбанов.

Бакинский суд 20 июля приговорил Лапшина к трем годам тюремного заключения. По решению суда, Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.

Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в «черный список» за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям.