Приключения белорусов за границей 26.07.2017, 19:14

Фото с сайта tourradar.com

Жители столицы рассказали о своих «незабываемых» путешествиях.

«Приходим, а транспорта нашего и нет», – минчане рассказали citydog.by истории о своих приключениях за границей. И приключения – это не просто «съездили в соседний городок на шопинг».

ОЛЬГА (23): «ГРЕШИМ НА ВОДИТЕЛЯ, НО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ»

– Как-то мы с парнем поехали в Германию в молодежный лагерь. До лагеря от вокзала в Германии должны были добраться самостоятельно. Я выбрала сложный, но бюджетный маршрут – с большим числом автобусных пересадок. Как ни странно, туда мы добрались хорошо. И отдохнули хорошо.

Со спокойной душой назад мы выбрали точно такой же путь. Маршрут был довольно тяжелый, мы сильно устали и, понятное дело, заснули. Паспорта, деньги и телефон положили в сеточку сиденья перед нами, в тот момент так казалось надежнее.

Мы проспали до самого Берлина – нас буквально разбудили на вокзале, мы выскочили из автобуса как ошпаренные. Так и остались без паспортов, денег и телефона. Сразу начали искать тот автобус, а он уже уехал на стоянку. Потом мы нашли на вокзале службу, которая продает билеты на этот автобус, обратились к ним, они дали нам телефон, и мы смогли связаться с автобусом. Сказали, что автобус вернется на вокзал через полчаса. Автобус приехал, мы узнали водителя, показали ему места, где мы сидели, куда положили документы и телефон. Водитель пожал плечами. Мы спросили, кто еще был в автобусе, кроме него. Он сказал, что только уборщица – и все.

Но я видела, что выходили мы последними, поэтому наши вещи взяли, скорее всего, не пассажиры! Грешим на водителя, но доказательств нет. Водитель утверждал, что их там не было, что мы все-таки их потеряли, но мы оба знаем, что оставили их в автобусе. Это потом уже нам сказали, что в Берлине есть спрос на паспорта на черном рынке, ну и деньги же там вместе были.

Через ту же транспортную компанию мы позвонили домой в Минск. Родственники нашли посла Беларуси в Берлине, который приехал за нами на вокзал и забрал. Он нам очень помог, возил по организационным вопросам, кроме того, помог сделать свидетельства о возвращении на родину, покормил, приютил на два дня, купил билеты на автобус. Мы ему до сих пор благодарны.

Когда документы были готовы, мы поехали на вокзал покупать новые билеты. Был рейс на Eсоlines, а эта организация при посадке в автобус проверяет паспорта. Нас не пустили в автобус, потому что у нас якобы нет виз, мы же получили новые документы. Пришлось взять билет на уже третий автобусный рейс на следующий день и надеяться, что хоть там пустят. Это уже был Eurolines, и мы зашли без проверки паспортов. В итоге могу сказать, что сделали правильно, когда обратились в посольство, иначе не знаю, что бы мы делали. Еще можно было доехать до Вильнюса без паспорта, а уже там и к дому ближе, и деньги на билеты, купленные заранее, не пропали бы.

АЛЕКСЕЙ (42): «МИЛИЦИЯ ПОСЛАЛА К МАФИИ»

– Решили мы с друзьями отдохнуть в Болгарии. Поехали своим ходом на микроавтобусе, втроем не страшно. Распланировали маршрут, за рулем сидели по очереди. Доехали до Варны и подумали: почему бы не съездить в Турцию на пару деньков? Поехали покупать билеты на паром, микроавтобус оставили на стоянке.

Сходили к билетным кассам, оказалось, что на билет нам не хватает, решили вернуться в автобус и взять больше денег. Приходим, а транспорта нашего и нет. Сразу, конечно, пошли искать полицию, объяснили ситуацию. В полиции нас выслушали, покивали головой и посоветовали подойти к одному отелю, сказали, что там к нам кто-то подойдет. И действительно, к нам там подошли мужчины, по их виду мы сразу поняли, что это какая-то мафия – с цепями на шее и в цветастых шортах. Они потребовали за автобус какой-то совершенно неподъемный выкуп – так мы остались без транспорта и денег.

Хорошо, что остались деньги, за которые собирались купить билет на паром, паспорта тоже были при нас. А чемоданы и права остались в микроавтобусе. Нам хватило денег на билеты на поезд. В поезде повезло с проводницами, они нас подкармливали, потому что на еду бы точно не хватило. Так и вернулись в Беларусь.

БОРИС КАПИТАНОВ (26): «НУ, И ПАРУ ДНЕЙ ГОЛОДАЛ, ДА»

– Было это летом 2014-го. Я поехал в Витебск к друзьям-художникам. В то же время к ним заехал их знакомый из Питера, который приехал к родственникам в Беларусь, а потом собирался автостопом на Байкал. Да, вот такая странная география – на Байкал через Беларусь.

Я до этого никогда не ездил автостопом, но очень хотел попробовать. Моя мама из Сибири, бабушка родилась на Дальнем Востоке, я тоже хотел увидеть те места, откуда они родом. А тут как раз можно было и автостопом поездить, и экскурсию себе устроить. Денег взял немного, около 50 долларов, треть из которых ушла в Москве на татуировку.

К Байкалу деньги закончились. Накануне я прочитал пару книжек типа «Чудо-голодание» Поля Брэгга и «Сиддхартха» Германа Гессе. Первый учит, что голодать полезно для тела, второй – для души. Когда у меня закончились деньги, я примерно это и рассказывал людям, которые меня подвозили. У многих округлялись глаза, и в меня насильно запихивали позы (это такие бурятские пельмени). Ну, ничего, думал я, поголодаю в следующий раз.

На Байкале я прожил всего неделю. Жили мы в палатке, у меня ничего не украли, красть-то было нечего, жил я на острове Ольхон. Вова, с которым мы ехали, вез и планшет, и ноут. Он это все оставлял в церкви на сохранение (смеется). На Байкале денег у меня не было вообще, но, чем критичнее был момент, тем больше мне везло, подворачивалась какая-то работа. Например, помог водителю разгрузить кирпичи, а он сам деньги сует и говорит, что так надо. Помогал машину из песка достать. Не мог я не помочь. Тоже какую-то копейку дали. Постоянно были такие ситуации. Экономно расходовал заработанные деньги, примерно доллар в день. Покупал самую дешевую крупу, воду брал из Байкала. Всем советую, очень вкусная.

Ну, и пару дней голодал, да. Короче, путешествие было интересное. Сейчас я редко так выбираюсь. Да и в Минске мне неплохо, у меня интересная работа – преподаю битбокс.