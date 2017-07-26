Удар санкциями 26.07.2017, 19:37

Что будет с экономикой России.

На повестке дня в Сенате Соединенных Штатов Америки – голосование законопроекта о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Согласно документу, Кремль может понести еще большие убытки за аннексию Крыма, агрессию в Украине, а также за вмешательство в американские выборы. Против Ирана США вводит новые санкции в связи с ракетной программой, а также с враждебной деятельностью в регионе, против КНДР – в ответ на проведенное испытание баллистической ракеты. Кроме того, законопроект ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не смог отменить или смягчить санкции без отчета перед законодателями, пишет krymr.com.

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин называет главной целью новой санкционной инициативы перераспределение полномочий в Вашингтоне.

– Законопроект, скорее всего, примут. За первую его версию проголосовало абсолютное большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Даже если президент наложит вето, его легко преодолеть таким большинством. Другое дело, что в законопроекте нет новых глобальных мер против России – это, скорее, такая внутриамериканская новость, когда в фокусе тот факт, что часть полномочий президента переходит к Конгрессу. Теперь Дональд Трамп не сможет единолично договориться о чем-то с Владимиром Путиным и снять санкции – придется еще убеждать законодателей в необходимости такого шага.

Политолог-международник, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли отмечает, что новые санкции способны по-своему ударить и по Минским соглашениям, и по европейским компаниям.

– Санкции против России, очевидно, будут действовать еще долго, по меньшей мере несколько лет. Думаю, что в таких условиях Украине следует опасаться нового серьезного обострения конфликта на Донбассе, а самим США – ухудшения отношений с Европейским союзом, чьи интересы непосредственно затронут новые ограничения. Если компаниям из ЕС, прежде всего энергетическим, запретят участвовать в совместных проектах с Москвой вроде «Северного потока-2», то для экономики России это станет существенным ударом. Так или иначе, в Сенате законопроект проведет не больше двух недель, после чего отправится на подпись президенту. В условиях «Кремлингейта» Дональд Трамп с наибольшей вероятностью подпишет санкции, чтобы отвести от себя подозрения.

Политолог Тарас Березовец предлагает крымчанам не надеяться, что хитросплетения международной политики приведут к отмене санкций против самого Крыма.

– В последнее время Кремль сделал даже слишком много, чтобы дать повод ужесточить санкции. Украина обычно присоединяется к ограничениям Европейского союза процентов на 80, остальное, вроде блокировки российских сайтов, – прерогатива Совета национальной безопасности и обороны. США ведут свою, самостоятельную игру, и заняли, в частности, по Крыму принципиальную позицию. Так что утешительного прогноза для аннексированного полуострова у меня нет: пока оккупационные войска не покинут его, ограничения не снимут. Горизонт возврата Крыма может быть отдаленным, поэтому нормальных условий для бизнеса там еще долго не будет, экономическая обстановка продолжит ухудшаться.