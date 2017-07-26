Пьяная минчанка танцевала на крышах чужих авто 26.07.2017, 19:43

На крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.

Сообщение о том, что пьяная женщина танцует на крышах припаркованных машин в одном из дворов по улице Рафиева, поступило от жильцов дома № 83. Прибывший наряд милиции задержал нарушительницу.

Утром женщина призналась, что события вчерашнего вечера помнит плохо из-за сильного алкогольного опьянения. Две машины – Ниссан Премьера и Рено Шафран получили повреждения от ночных танцев. На крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.

Установлено, что женщина 1979 года рождения нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение правил дорожного движения, сообщает ГУВД Минского горисполкома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за хулиганство. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.