Юрий Беленький: У белорусов более европейская история в отличие от РФ 5 26.07.2017, 20:35

Юрий Беленький

Белорусы уже давно не держатся за советские символы.

Заместитель председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрий Беленький рассказал «Радыё Рацыя», остается ли Беларусь «советской» страной.

Не так давно в Польше депутаты Сейма одобрили поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Тем временем, в Беларуси советское прошлое - на каждом шагу, и отказываться от его власти не собираются.

- Я не считаю, что белорусы держатся за советские символы, так как не надо путать людей с политическим режимом. А белорусский режим производный от московского, и фактически является исполнителем политической воли Кремля. Тем временем, сами белорусы имеют более европейскую историю и традиции в отличие от восточных соседей, которые много лет жили рядом и имеют схожий менталитет, но сейчас реализуют другую политику.

- Полагаете, что молодая Беларусь уже попрощалась с советским прошлым?

- Я верю, что если бы были справедливые выборы, то белорусы высказались так же, как украинцы, литовцы или латыши. Может был бы какой-то процент коррекции с учетом того, что на территории Беларуси достаточно людей, которые еще живут советском прошлом. Но, думаю, абсолютное большинство проголосовало бы в соответствии с тем, как и должно быть для цивилизованной нации, которая хочет добра себе и хорошего будущего. А коммунистическая символика - это уже прошлое. Символы человеконенавистных режимов не надо прославлять, их нужно забыть.