Белорусы стали чаще уезжать за границу 3 26.07.2017, 20:46

Чаще всего трудовые мигранты из Беларуси выбирают Россию и Польшу.

В этом году за первое полугодие из Беларуси за границу на заработки уехали 5018 человек. В прошлом году за такой же период — 3825. Рост трудовой миграции составил 23,77%.

Большая часть — почти 60% — едут на работу в Россию. «Интерфакс» со ссылкой на МВД сообщает, что туда отправился 2991 человек, 1119 человек уехали в Польшу, 432 — в США.

Количество мигрантов, которые выбирают нашу страну для работы, сократилось за первое полугодие на 22,19%.

Согласно официальной статистике, за январь-июнь в Беларусь для работы въехали 8627 трудовых мигрантов против 11087 за аналогичный период прошлого года.

Больше всего трудовых мигрантов прибыло в Беларусь из Китая — 3086, Украины (2339) и России (1222).

В первом полугодии 2017 года белорусы выезжали на заработки в 22 страны.