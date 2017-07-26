Захарченко о «Малороссии»: Я только предложил дискуссию 9 26.07.2017, 20:59

Главарь террористов «ДНР» заявил, что не создавал нового «государства».

Главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко заявил, что не создавал нового «государства», а предложил дискуссию. Об этом сообщают сайты боевиков, передает liga.net.

«Окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена», - сказал Захарченко.

«Причем мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение», - добавил он.

По словам главаря «ДНР», идея создания нового государства получила «неоднозначные отклики».

По информации пропагандистских российских СМИ, 18 июля Захарченко заявил, «о создании нового государства Малороссии» вместо Украины.

Правительство ФРГ осудило заявление Захарченко и ожидает, что то же самое сделает власть РФ. С таким же заявлением выступил МИД Франции.

Представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов назвал заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко не вписывающимся в минский процесс и ничтожным в правовом смысле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле «осмысливают» заявление Захарченко.