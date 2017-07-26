Как минчане сушат дома после самого сильного ливня 1 26.07.2017, 21:15

ФОто: tut.by

Такого ливня, как сегодня ночью, Минск не видел за всю историю метеонаблюдений.

И пока одни минчане мирно спали в квартирах под шум дождя, другие — в буквальном смысле сражались со стихией. Машины МЧС выезжали по адресам, чтобы откачать воду из дворов частных усадеб. А кое-где вода пришла прямо в дома, затопив бытовую технику и шкафы. Tut.by побывал на улицах Пржевальского и в проезде Днепровском, где местные жители и в полдень после ливня пытаются справиться с последствиями потопа.

Фото: tut.by

Вода подходит прямо к воротам дома 61 на улице Пржевальского. Во двор нас пускает хозяйка — Надежда Муравьева. Женщина испугана: она проводит экскурсию по дому, который ночью больше напоминал аквариум, — вода в некоторых комнатах едва не доходила до окон.

Фото: tut.by

— Вода начала прибывать вечером, в 22.00−22.30, я думаю. Сначала зажурчало, и мы еще с дочкой посмеялись. Я говорю: «О, какие реки журчат!» А потом уже стало не смешно, — рассказывает женщина.

Надежда вместе с тринадцатилетней дочкой Илоной были дома вдвоем. Когда вода показалась в одной из комнат (там уровень пола — самый низкий), мама и дочь стали поднимать вещи с нижних полок.

Фото: tut.by

— Не успели все поднять, а смотрю, вода уже подбирается выше. Все происходило очень быстро.

В итоге вода стояла во всех комнатах. По следам на обоях можно оценить масштабы бедствия. Вещи хозяйки перенесли на более высокие места, технику отодвинули.

— Холодильник, морозильник — не включали пока. Будем надеяться, что подсохнут, — говорит Надежда.

Фото: tut.by

На улице на столике сушатся учебники. Их достать из тумбочки не успели.

Надежда рассказывает: сосед вызвал МЧС, спасатели долго откачивали воду из дворов.

Будет ли просить какую-то компенсацию, страховку, Надежда пока не знает:

— Утром звонила в страховую. Сказали сначала, что ничего не положено, у нас-то страховка обязательная, на самую маленькую сумму. Потом сказали приезжать, писать заявление. А какое пока заявление — работы вон сколько!

«На работу не пойду, буду ждать, что будет»

Юрий Волчек — как раз тот сосед, который вызывал МЧС. Мужчина с семьей живет по адресу: Пржевальского, 59. То, как вода плескалась в его доме, даже успел снять на видео.

Правда, поначалу было совсем не до съемок.

— Примерно в полночь приехал с работы, поставил машину. Был ливень, но воды еще было не особо много. Нас тут часто подтапливает, так что я стал открывать люки, чтобы воде было проще стечь. Пока открывал, смотрю — колеса уже в воде. Жена говорит, что вода уже появилась на кухне. Машину отогнал на горку и смотрю: прибывает так, что своими силами уже не справимся. Мы позвонили в МЧС, сначала нам отказали. Потом мы позвонили второй раз — сообщили, что вода прибывает, а у нас тут маленькие дети. И, спасибо им, приехали и до семи утра здесь работали, откачивали воду, сначала одной машиной, потом двумя.

Фото: tut.by

Дочка 12 лет всю ночь помогала Юрию, вычерпывала воду на кухне. Жена пыталась уложить спать маленького ребенка. Наутро теща Юрия, на которую оформлен дом, поехала в страховую компанию. Жители дома надеются, что какой-то ущерб получится компенсировать. У них, конечно, повреждения не такие серьезные, как у соседей, но дому тоже досталось.

— Сегодня утром приезжали двое мужчин из администрации. Я им объясняю: у нас периодически подтапливает дома, хоть и не так сильно. Говорят: сделаем насыпь, может. Но что они сделают насыпь — с нее все будет еще больше к нам стекать. Низкое место!

Фото: tut.by

Юрий с супругой сетуют, что из-за сноса, который обещают много лет, дома даже не подремонтируешь толком, а стоят они на бывшем болоте.

— Сегодня снова оранжевый уровень опасности передают, на работу не пойду — будем ждать, смотреть, что будет. Если снова такой ливень — хоть ты сразу МЧС вызывай, чтобы стояли и откачивали по мере поступления воды, — вздыхают жители.

Досталось от непогоды и тем, кто живет в Днепровском проезде. Правда, к обеду, когда журналисты пришли по адресам, жители здесь уже многое успели прибрать. К счастью, тут вода в дома не заходила, подпортила в основном то, что было во дворах. Хозяин дома № 6 Виталий рассказывает: ночью спал, а в 7 утра вышел на порог и увидел, что во дворе все плавает. По двору пока еще то тут, то там разбросаны канистры, которые вода принесла из хозяйственной части.

Фото: tut.by

Виталий ведет нас на задний двор, открывает там ворота и указывает на прилегающую территорию.

Фото: tut.by

— Вы знаете, нас подтапливает каждый сезон. Но последние годы стабильно — плывем! Вот там — парковая зона ручья Безымянный, раньше вода через двор распределялась там, и никто особенно не страдал. Несколько лет назад городские власти прямо за нашим задним двором проложили ливневую канализацию. В итоге за нами получилась возвышенность (возвышенность, кстати, видна невооруженным глазом. — Прим.). Вот и выходит, что у нас вся вода остается. У меня строительно-архитектурное образование, я не понимаю, как так можно было построить. Теперь в нашей яме вся вода и остается.

Фото: tut.by

Соседи Виталия рассказывают, что обращались к инженерам, которые отвечали за строительство ливневки, и предупреждали: из-за горки вода пойдет к ним.

«Идите за собакой, а то утонет скоро»

Похоже, сегодня жители Днепровского проезда весь день будут заняты только уборкой. Мужчина из 8-го дома, который представился Аликом, пытается насосом откачать воду из смотровой ямы в гараже. Яма — высотой в 2 метра, метра на полтора залита водой.

Фото: tut.by

— Воды было — по фары «Форда». Сейчас вот надо будет выкручивать фильтры, сушить все, смотреть, как там дела. Пока машину не заводил, — понуро рассказывает хозяин.

Еще одна жительница улицы, Люба, с грустной улыбкой рассказывает, что с утра уже успела помыть огурцы. Зачем? Вода нанесла грязи, асфальтовой пыли в теплицы, на огороды. У жительницы дома ближе к концу Днепровского проезда вода пришла в курятник — одна курица утонула.

А сразу в нескольких дворах хозяева спасали собак. Животные в огородах, на цепях, сами не могли спастись, некоторые забирались на будку.

Фото: tut.by

— В половину второго ночи нам позвонила сестра моя, говорит: идите за собакой, а то утонет скоро! — рассказывает Ольга Змачинская, жительница дома № 20 в Днепровском проезде. — Пошли спасать собаку. В полтретьего приехали МЧСники, муж уже ходил по двору почти по грудь в воде.

Семья увезла в страховую компанию подтопленную машину. А сестра Ольги, Татьяна, в роскошном палисаднике переживает за урожай.

— Помидоры завязались. И что дальше? Подгниют корни — урожая не будет никакого.

Фото: tut.by

В комнаты дома вода не вошла, но летнюю кухню подтопило. Ковры вынесли, мебель подняли повыше — кто знает, когда подсохнет.

Подвал дома № 22 в Днепровском проезде доверху залит водой.

— Свет включать не буду, простите, боюсь, мало ли что, — извиняется хозяин перед фотографом за темноту в подвале.

В этом доме первой заметила потоп Наталья Мышковская, хозяйка. Она вышла из дома в полпервого — и бросилась будить сына. Потом на помощь приехал второй сын.

Фото: tut.by

— МЧС вызывала, — говорит женщина. — Мне говорят: на Партизанском проспекте ресторан топит! Я говорю: так пусть клиенты уходят из того ресторана, у меня вон скоро возле кроватей будет вода. Но потом приехали и долго тут работали, откачивали.

Фото: tut.by

Сын Натальи, Сергей, рассказывает:

— В гараже мотоцикл стоял на ремонте, двигатель раскрыт — еле успел вытащить! Намокло, конечно, сохнет, не знаю, обойдется ли.

Описывая потоп, Наталья Мышковская не скрывает эмоций. Да и как тут скрывать — вода подступала к порогу, хоть крыльцо — на высоте нескольких основательных ступеней.

Фото: tut.by

— У нас в 2009 году, 23 июля, была похожая картина, — рассказывает хозяйка. — Только тогда у нас водичка пришла до второй ступеньки снизу только. И что я вам скажу: в том же сентябре к нам пришла какая-то строительная группа от администрации. Они попросили разрешения проложить на нашем участке еще одну трубу ливневую, «чтобы Немигу не топило». Проложили эту трубу — и мы оказались в яме. Вот и результат. Получилась фактически дамба, которая не дает воде распределиться. В итоге затапливать нас стало еще сильней.

Жители и этого, и других домов говорят, что собираются направлять в районную администрацию жалобу и просить, чтобы ливневую систему в их районе наконец привели в порядок. Сильные дожди в последние годы — частые гости, замучаешься воду черпать.