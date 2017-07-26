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Ложки на территории Беларуси существовали еще в эпоху неолита

  • 26.07.2017, 21:53
Фото: БЕЛТА

Археологи нашли в Витебской области ложку, которой четыре тысячи лет.

На Кривинском торфянике (Бешенковичский район Витебской области) археологи нашли ложку возрастом в 4 тысячи лет. Это первая полностью сохранившаяся ложка позднего неолита на территории Беларуси, передает «Еврорадио».

Торфяник содержит 10 археологических памятников IV-II тысячелетия до нашей эры. Благодаря этому археологи имеют возможность реконструировать здесь жизнь древних белорусов на протяжении почти 3,5 тысяч лет без перерывов.

С 10 по 30 июля на памятнике Осовец-2 (недалеко от деревни Осовец) проходит экспедиция, которой руководит старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Максим Чернявский.

Фото: БЕЛТА

«Сделана [ложка] из кости животного, скорее всего, из тазовой части. Если провести подробный анализ, возможно, будет найдено наполнение в порах, которое позволит узнать, что именно этой ложкой ели», — рассказывает археолог.

Владелец ложки держал ее правой рукой.

Другие находки экспедиции — амулеты, подвески из зубов и клыков животных, костяные и янтарные бусы, кремневые и костяные наконечники стрел, шило, рыболовный крючок и множество керамических сосудов, включая горшок, который удалось собрать почти полностью.


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