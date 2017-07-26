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Видеофакт: из-за сильного ливня Свислочь вышла из берегов

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  • 26.07.2017, 22:23
Фото с сайта tio.by

В Свислочи заметно поднялся уровень воды, местами река разлилась.

После сильного ливня, который залил Минск 25 июля, пользователи соцсетей не только сообщали о заплывах на надувных матрасах или подтоплении домов, но и о заметном повышении уровня воды в Свислочи.

В районе улицы Якубова река даже разлилась, написал в Facebook Сергей Антусевич.

Tut.by поднял камеру над водной артерией Минска и изучил обстановку от Серебрянки в направлении центра.


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