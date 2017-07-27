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Белорусы послали Кобякова… в Польшу

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  • 27.07.2017, 8:16
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Андрей Кобяков
Фото: ТАСС

Премьер-министр затронул больную для народа тему – цены на медпрепараты.

Посещая Борисовский завод медпрепаратов во вторник, Андрей Кобяков заявил, что цены на лекарства в Беларуси должны оставаться на приемлемом уровне.

— Министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, в том числе на импортируемые товары. Люди не должны переплачивать за лекарства — ни за отечественные, ни за импортные, — заявил премьер-министр.

Андрей Кобяков отметил, что на рынке должны присутствовать все необходимые препараты — и отечественного производства, и импортные.

На дискуссионной площадке talks.by несколько форумчан послали премьер-министра в Польшу — изучать цены на лекарства.

«Пусть товарищ Кобяков разберется, почему сейчас лекарства везут потоком из России, из Польши, да откуда угодно — только не покупают их здесь. Что такого чудесного с ними происходит в самом социальном государстве, что цена так резко увеличивается?» — задается вопросом один из пользователей.

«Наше правительство монополизировало рынок лекарств и самым бессовестным образом пополняет казну за счет самых малоимущих и беззащитных слоев населения — пенсионеров и простых людей, не имеющих возможность куда-либо ездить, — высказался другой участник дискуссии. — В соседней Польше многие лекарства почти вдвое дешевле, и многие их аптеки продают лекарства по нашим рецептам. Лично выполнял заказы друзей и знакомых, когда ездил!»

Заведующая одной из столичных аптек в разговоре с корреспондентом «Салідарнасці» отметила, что для нее загадка, почему импортные препараты у нас стоят так дорого. В пример она привела препарат для сердечников «Плавекс», который в Польше стоит намного дешевле.

Фармацевт признается: ей также привозят из-за рубежа импортные препараты, в том числе и БАДы. Например, рыбий жир из Литвы. По ее словам, на биологически активные добавки в наших аптеках устанавливают максимальные наценки. Эксперт не исключает, что это связано с тем, что БАДы не являются лекарствами.

— Пенсионеры в 90% случаев покупают белорусские препараты, — рассказывает работница аптеки и отмечает, что некоторые белорусские лекарства стоят на уровне импортных или даже дороже.

В качестве примера она привела Моксонидин (производитель Лекфарм) и Стопкриз «Салютас Фарма» (Германия). Ингалипт украинского или российского производителя также стоит дешевле, чем белорусский.

— Это легко проверить на сайте tabletka.by, — предлагает фармацевт. — Пожилые люди часто предпочитают брать валидол (в таблетках) украинского или российского производства. Белмедпрепараты выпускают валидол в капсулах. Упаковка нашего препарата стоит дороже. Белорусы покупают импортный корвалол, потому что выбирают флакон объемом 25 мл за 59 копеек, а не отечественный препарат (50 мл) за 1,76 рубля.

Эксперт подвела итог: переплачивают за лекарства те, кто не может выезжать за границу и не хочет лечиться белорусскими аналогами.


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