Рука власти тянется к печатному станку 17 27.07.2017, 8:57

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Нацбанк не может устоять перед популизмом Лукашенко.

Слова Лукашенко о «высоких зарплатах граждан» оказались блефом. Статистический комитет Беларуси отчитался о заработной плате граждан в первом полугодии. Пока она не дотягивает до уровня, обозначенного ранее правителем. Эксперты опасаются, что Александр Лукашенко потребует снова «включить» печатный станок, пишет «Независимая газета».

Реальные доходы населения Беларуси пока не изменили тренда – они падают уже около двух лет, и в первом полугодии этого года были на 1,2% ниже уровня прошлого.

Еще в конце минувшего года Лукашенко поставил правительству задачу довести к концу года среднюю зарплату в стране до 500 долл. в эквиваленте, или, как потом исправили задание чиновники, озабоченные дедолларизацией, до 1 тыс. белорусских рублей. На фоне рецессии и кризиса прошлого года и эксперты, и сами чиновники восприняли указание правителя как не более чем доброе пожелание. Однако спустя пару месяцев Лукашенко несколько раз повторил, что все чиновники, считающие такой уровень зарплаты невозможным, могут искать себе другое место работы. Это привело к тому, что в планах все написали «правильный» целевой ориентир, а эксперты включились в дискуссию, запустит ли правительство печатный станок, чтобы выполнить указание президента. Потому что никаких условий для реального достижения такого уровня (рост зарплат порядка 35% на фоне почти нулевого роста экономики) не мог назвать ни один эксперт.

Чиновники упражнялись в изящной словесности, чтобы и не спорить с диктатором, и ничего конкретного не сказать. «Обеспечить такой уровень среднемесячной заработной платы в реальном секторе возможно за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников при обеспечении высоких темпов роста производительности труда», – читал лекцию депутатам первый вице-премьер правительства Василий Матюшевский. Бюджетники могут поднять уровень зарплаты за счет увольнения лишних сотрудников и экономии, делал вывод он. Однако прошло уже полгода, а никаких принципиальных изменений в трендах пока не наблюдается – рост есть, но он очень далек от поставленной президентом задачи.

Отрадно, что правительство и Нацбанк пока держат оборону и не идут на денежную эмиссию ради удовлетворения популистских амбиций диктатора, констатируют местные экономисты. Именно благодаря этому стране удается держать на достаточно низком для Беларуси уровне инфляцию – порядка 7% в годовом исчислении. В то же время полной уверенности в том, что Лукашенко не выкрутит руки чиновникам под угрозой увольнения, нет.

Чиновники стараются как можно меньше затрагивать эту щекотливую тему, однако, как следует из их разрозненных комментариев, они намерены уповать на то, что рост и так есть – к прошлому году более 9%, а также попытаются дифференцировать подход. Все чаще приходится слышать от чиновников: «Да, многие отрасли и регионы выполняют указание президента, но, наверное, будут и такие, кто не сможет это сделать».

Самыми высокооплачиваемыми уже несколько последних лет остаются представители сферы информационных технологий. В июне их средняя зарплата в 3,5 раза превышала уровень, обозначенный Лукашенко. При этом она была в 8 раз выше, чем зарплата самых бедных работников – представителей социальной сферы. В среднем они получают порядка 230 долл. в месяц.

Эксперты по-прежнему считают утопичной задачу Лукашенко по росту зарплаты, как, впрочем, и саму идею «выхода экономики на траекторию роста», как любят говорить чиновники. В понедельник Исследовательский центр приватизации и менеджмента обнародовал макроэкономический прогноз на этот и будущий годы. Оказалось, что восстановление экономики не только идет медленно – максимум роста – 1,4%, но она остается очень неустойчивой, поскольку зависит от внешних факторов, констатируют авторы документа. В частности, от соглашений с Россией по энергетическим вопросам и состояния экономики страны-соседки и главного торгового партнера. Сценарий быстрого ускорения белорусской экономики эксперты считают утопичным, поскольку никаких условий для этого нет. Выполнение задания по росту любой ценой, в том числе за счет включения печатного станка, обрушит и без того хрупкую финансовую стабильность, напоминают эксперты и надеются, что правительство и Нацбанк устоят перед популизмом Лукашенко.