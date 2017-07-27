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Почти 50 тысяч белорусов сказали «гуд бай» луканомике

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  • 27.07.2017, 9:21
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Официальная статистика не может ответить, куда подевалось население целого райцентра.

Об этом свидетельствуют данные Белстата, «О занятости населения в июне 2017 г.».

Как говорится в опубликованном вчера документе, в экономике Беларуси в июне 2017 г. было занято 4344,8 тыс. человек.

Вместе с тем, если посмотреть на данные, опубликованные год назад, то тогда в экономике страны было занято 4 391,1 тыс. человек. То есть на 46,3 тысячи человек больше, пишет thinktanks.by.

Вместе с тем, по данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец июня 2017 года составила 34,2 тыс. человек. А уровень зарегистрированной безработицы на конец июня 2017 года составил 0,8% от численности рабочей силы.

Год назад картина была иная: численность зарегистрированных безработных составила 47,2 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы равнялся 1,1% от экономически активного населения.

То есть и занятых людей в экономике меньше стало, и безработица сократилась. Согласно данным Белстата. за год население Беларуси сократилось на 4,5 тысячи человек. Куда делось еще более 40 тысяч? Напрашивается два основных варианта: ушли на пенсию или уехали за границу.


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