Судят подстреленного милицией на Новый Год минчанина 20 27.07.2017, 9:27

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Дело о «нападении на милиционера» рассматривает суд Московского района столицы.

Сегодня, 27 июля, в суде Московского района состоится первое судебное заседание по уголовному делу 28-летнего минчанина Андрея Гавроша, которого обвиняют в оказании сопротивления сотруднику милиции. Парню, получившему две пули у двери собственной квартиры, грозит до пяти лет лишения свободы.

Эта резонансная история началась ранним утром 1 января текущего года. Напомним, компания молодых людей отмечала праздник в квартире на проспекте Любимова, ближе к утру якобы на шум пожаловались соседи и вызвали милицию. На вызов пришел один сотрудник Московского РУВД - 23-летний сержант милиции. Милиционер и Андрей пробыли наедине не более двух минут и раздались выстрелы.

По официальной версии, «милиционер представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанес удар сотруднику милиции в область груди, после чего серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием.

Сотрудник милиции предупредил нападавшего о применении оружия, если тот не успокоится. Правонарушитель схватил милиционера за запястье и попытался вырвать пистолет. В ходе борьбы сержант произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела, стараясь причинить нападавшему наименьший урон.

После этого правонарушитель был задержан и доставлен для оказания ему помощи в учреждение здравоохранения. Сотрудник милиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями».

Очевидно, что милицейская версия, основанная лишь на показаниях сержанта, легла в основу обвинительного заключения. Проще говоря, в данном случае слово стрелявшего перевесило слово расстрелянного.

Более того, виновного назначили заранее. В марте на встрече с Лукашенко министр внутренних дел Шуневич отметил, что его «сотруднику не хватило профессионализма для минимизации вредных последствий, однако он действовал в соответствии с законом».

Лукашенко также поверил своему генералу на слово, сказав: «В конце концов, не застрелил. Это сигнал обществу, что возни с подонками не будет».

Не понятно, зачем нам вообще суд, если все решается заранее? В то же время именно в ходе судебного разбирательства всплывут все подробности этой истории и, наконец, мы узнаем позицию и версию произошедшего второй стороны. Она станет известна сразу после оглашения обвинительного заключения, когда суд предложит Андрею Гаврошу выразить свое отношение к обвинению.

Пока же без ответов остаются вопросы, которые белорусские независимые СМИ озвучили сразу после случившегося.

- Был ли звонок в милицию о том, что именно в квартире Гаврошей громко играет музыка?

- Был ли на самом деле милиционер один и, если это так, то была ли нарушена инструкция, которая обязывает на такие вызовы являться как минимум вдвоём?

- Почему милиционер, который стрелял в упор в безоружного человека, несколько часов курил возле крыльца, ходил по двору, проходил инструктаж с начальством (по словам многочисленных свидетелей), наверняка писал какие-то объяснения по поводу того, что произошло, потом вдруг оказался, как сообщает МВД, на больничной койке с сотрясением мозга?

То есть несколько часов никаких симптомов не было, а потом они вдруг по каким-то непонятным причинам проявились?

- Почему именно раненного парня сразу же признали подозреваемым и возбудили уголовное дело против него, а не по факту произошедшего или в отношении сержанта?

Были и другие вопросы, очевидно, что в ходе судебного следствия появятся и новые. Будут, конечно, и ответы. В том числе и на вопросы о ранениях, полученных минчанином. По словам очевидцев, «у Андрея была дыра в спине и из неё сочилась кровь». Пуля вошла в грудь, ранение сквозное, или выстрел был сделан в спину?

По сведениям «Белорусского партизана», стрелявший в минчанина милиционер прослужил не более двух лет. Наш источник утверждает, что на первом году службы у сержанта был инцидент, в результате которого его на некоторое время ограничили в праве на получение табельного оружия. Так ли это? И на этот вопрос может быть получен ответ в суде.