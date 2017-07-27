В Таиланде в море выпустили тысячу черепах, чтобы укрепить карму короля
- 27.07.2017, 9:35
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Морские черепахи являются для тайцев символом долголетия.
В честь дня рождения короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна школьники и военно-морские офицеры выпустили на волю 1066 черепах в рамках церемонии привлечения удачи и долголетия монарху, сообщает interfax.by.
Церемония прошла на военно-морской базе Саттапи в провинции Чонбури.
День рождения король Маха Вачиралонгкорн отпразднует 28 июля, ему исполнится 65 лет. Этот день был объявлен государственным праздником после того, как прошлый король Пхумипон Адульядет скончался в октябре прошлого года.
Многие буддисты в Таиланде считают освобождение животных и птиц, находящихся в неволе, способом накопления хорошей кармы. Кроме того, в Таиланде морские черепахи являются символом долголетия.