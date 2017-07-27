В Минске мотоциклист протаранил скорую 3 27.07.2017, 9:51

Фото: Александр Помидоров

Спортивная Honda не поделила перекресток главной столичной магистрали с улицей Ленина.

В ночь на 27 июля на проспекте Независимости в Минске байк столкнулся со скорой. Авария произошла в 0:20 — спортивная Honda не поделила перекрёсток главной столичной магистрали с улицей Ленина, сообщает euroradio.fm.

"Мотоциклист в сознании, в 0:46 отправлен в БСМП, — с медицинской точностью описывает ситуацию шоумен Александр Помидоров, оказавшийся свидетелем происшествия. — "Скорая" была на месте через 4 минуты. ГАИ через 10 [минут]".