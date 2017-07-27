закрыть
27 июля 2017, четверг, 11:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске мотоциклист протаранил скорую

3
  • 27.07.2017, 9:51
Фото: Александр Помидоров

Спортивная Honda не поделила перекресток главной столичной магистрали с улицей Ленина.

В ночь на 27 июля на проспекте Независимости в Минске байк столкнулся со скорой. Авария произошла в 0:20 — спортивная Honda не поделила перекрёсток главной столичной магистрали с улицей Ленина, сообщает euroradio.fm.

"Мотоциклист в сознании, в 0:46 отправлен в БСМП, — с медицинской точностью описывает ситуацию шоумен Александр Помидоров, оказавшийся свидетелем происшествия. — "Скорая" была на месте через 4 минуты. ГАИ через 10 [минут]".

Фото: Александр Помидоров

Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра