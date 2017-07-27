По следам Гедимина: Пять самых красивых замков Литвы 1 27.07.2017, 10:50

Замки ВКЛ стали настоящим украшением современной Литвы.

Что хотел бы увидеть любой турист,отправляясь на экскурсию в Вильнюс и его окрестности? Прежде всего, конечно, замки Великого Княжества Литовского, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Замок Гедимина.

Начинать исторический экскурс по средневековым замкам Великого княжества Литовского было бы логичным со знакомства с замкомкнязя Гедимина, который считается основателем Вильни (современный Вильнюс).

История этого замка тесто связна с историей развития Вильнюса. Великий КнязьГедиминзаложил деревянный замок на Свинтороге, месте, гдерека Вильня впадала в реку Вилия (литовское название «Нерис») и перенёс туда свою резиденцию. Таким образом, новый город стал столицей Великого княжества Литовского.

Первые упоминания Вильни приходятся на время, не позднее 1323 года. Согласно легенде, замок был построен князем Гедимином после того, как тот увидел странный сон, когда,будучи на охоте,остался в тех местахзаночевать. Во сне князю привиделся огромный железный волк на Туровой горе, который выл, как сотня волков.

Лиздейка (в языческом культе легендарный литовский верховный жрец) истолковал Гедимину этот сон как волю богов выстроить на берегу реки замок, а также основать столичный город, который вскоре станет процветающим и могущественным, а слава о нем разойдется по всему миру.

Отсюда и пошла Вильня…

Тракайский островной замок (Trakai iIsland Castle)

Замокв Троках, или Тракае - самый большой сохранившийся до наших дней тевтонский замок на территории Литвы. Более того, он считается единственным во всей Восточной Европе фортификационным сооружением, расположенным на отдельном острове. Находится Тракай примерно в 27 км от Вильнюса.

Замок,то ли в следствие своего островного расположения и средневекового очарования, то ли в память о Грюнвальдской битве, когда армии Ягайло и Витовта планировали объединиться в одну крупную силу и двигаться по направлению к Мариенбургу, столице Тевтонского ордена, но так до него и не дошли, сегодня иногда называют «Маленьким Мариенбургом» …

Основание замка приписывают все тому же князю Гедимину, заложившему на острове озера Гальве деревянный замок.

В 1337–1382 гг. Троками правил сынГедемина, князь трокский, Кейстут. Он и начал на острове строительство нового каменного замка.В 1381 году Кейстут становится Великим князем Литовским, но в июне 1382 года войска Ягайло осадили Трокский замок, где находился Кейстут. Ягайло под предлогом переговоров выманил его и пленил. Кейстута отвезли в Кревский замок, где спустя пять дней после его пленения, по приказу Ягайло, он был задушен золотым шнурком от собственного кафтана.

Строительство замка, начатое отцом и дедом, продолжил сын Кейстута, князь Витовт. Именно Витовту было суждено стать самым известным из всех литовских князей. При нем границы ВКЛ простирались от Балтийского до Черного моря. Витовт и закончил в 1409 году строительство Тракайского замка. Замка, ставшего одной из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе.

В средние века замок имел большое стратегическое значение и никогда не был захвачен врагами. После разгрома Тевтонского ордена армией Ягайло и Витовтав Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года Тракай стал резиденцией Великого княжества Литовского.

Витовт прожил в Тракайском замке до самой смерти, 27 октября 1430 года. В хрониках говорится, что в день его смерти вода в озере Гальве стала кроваво-красной, и оставалось такой целых три дня…

Кстати, если в средние века островное расположение замка, окруженного со всех сторон водой, являлось плюсом в обороне от незваных гостей, то в наши днионо, в совокупности с необычайной красотой самого замка и окружающей его природы, напротив, привлекает в страну гостей желанных, туристов. Благодаря такому удачному месту, Тракайский замок неоднократно признавался одним из самых фотографируемых замков Европы, отчего его можно считать не только главной достопримечательностью Тракая, но и всей Литвы.

Сейчас на острове и территории замка проводится множествоэкскурсий, рыцарских турниров, ярмарок,концертов и фестивалей. С помощью специалистов агентства Vilnius Relax туристы смогут принять в них самое активное участие, ине только услышать исторические легенды, связанные с замком, но и отлично провести время у воды, покататься на яхте или мотоцикле, поплавать, устроить кемпинг или посидеть в кафе на берегу озера Гальве.

Каунасский замок.

Каунас – красивейший город Литвы, а его замок своего рода визитная карточка города.

Территория Каунаса в XIII веке прилегала к землям Тевтонского ордена. Для защиты от крестоносцев, которые часто пытались занять литовские земли, и был построен замок. Он стал первым в Литве оборонительным бастионом и единственной крепостью, имевшей двойную оборонительную стену, выложенную из валунов и отдельных кирпичей.

Впервые Каунасский замок упоминается в «Хронике земли Прусской» Виганда фон Марбурга под 1361 годом в связи с разведывательной экспедицией крестоносцев. В следующем году Тевтонский орден осадил замок и после упорной борьбы захватил его и разрушил. В начале XV века замок был отстроен Витовтом. В середине XVI века у круглой башни замка был сооружен бастион. В первой половине XVII века Нерис подмыл северную стену замка: в 1611 году обвалилась одна башня, а в 30-е годы XVII века была смыта северная часть замка.

В настоящее время замок находится на территории Старого города. До наших дней сохранилась лишь треть замка с двумя башнями. Каунасский замок сегодня представляет собой средневековую постройку в виде круглой башни и выложенной красным кирпичом стены, которая сохранилась до наших дней.

Замок Раудондварис

Посетив замок в Каунасе, нужно непременно съездить в замок Раудондварис, который находится примерно в 5 километрах к северо-западу от Каунаса. Одно из самых давних поселений Каунасского района, Раудондварис, впервые упоминается в 1392 году в хронике Тевтонского ордена, как место сражения язычников против рыцарей-крестоносцев. Замок был построен крестоносцами в XIV веке и стал частью территории Литвы в 1410 году, после Грюнвальдской битвы.

В 1549 году великий князь Сигизмунд II Август подарил замок своей жене Барбаре Радзивилл, но 8 мая 1551 года она умерла. После её смерти замок отошёл Гинтовт-Дзевалтовским, которые вскоре продали его Радзивиллам.

Замок Раудондварис был заново отстроен в 1615 году, и в 1652 году это поместье стало называться «Высоко-Червонный двор» или «Красное поместье», что по-литовски звучит как Раудондварис. Хозяином поместья был гетман Великого княжества Литовского Януш Радзивилл. После его смерти имение перешло к его брату Богуславу, который в 1653-1664 годах перестроил дворец, и в таком виде замок предстает перед нами в настоящее время - прямоугольное, двухэтажное здание из красного кирпича, с угловой башней.

В 1819 году род графов Тышкевичей приобретает поместье вместе с замком, который впоследствии был разрушен русскими войсками в 1831 году. Восстановление замка прошло в 1856-1877 годах, по проекту архитектора Л. Аникиниса. В 1923 году имение переходит к Литовской Республике и в нем устраивают детский приют. В советское время в 1940 году имение национализировали и тоже отдали под детский приют. После войны в замке Раудондварис размещался сельскохозяйственный инженерный (мелиоративный) институт. В конюшне – тракторная станция.В 1944 году замок Раудондварис и оранжерея сгорели. И лишь в 1962-1967 годах, архитектурный ансамбль восстанавливается по проекту архитекторов С. Черкуте и В. Юркштаса.

В ансамбль имения Раудондварис входят: дворец в стиле ренессанс, оранжерея, лакейский дом, шикарные конюшни, амбары, льдохранилище, домик смотрителя.

В имении сейчас находится коллекция, посвященная семье Тышкевичей и ЮозасуНауялису- одному из первых специалистов в области литовской музыки, первый литовский писатель о музыке.

Биржайский замок

Биржайский дворец-замок — бывшая резиденция Радзивиллов в городе Биржай на севере Литвы. Построен в 1586—1589 годах Кшиштофом Радзивиллом. Свой нынешний вид дворец приобрёл в 1985 году.

Биржаю, в отличие от Тракая не повезло иметь островное расположение, поэтому по обычаю магнатов того времени, для защиты замка у его стен было устроено искусственное озеро - Ширвена. Замок окружили защитной насыпью и рвами с водой.

Биржай стал важным опорным пунктом Великого княжества Литовского и фамильной резиденцией Радзивиллов. В 1600-1629 годах шла польско-шведская война. 7 августа 1625 года восьмитысячное шведское войско во главе со шведским королём Густавом II Адольфом осадило Биржайский замок. 7 декабря 1625 года гарнизон замка сдался. Шведы разрушили замок.

19 января 1627 года почти полностью разрушенный замок был возвращён Радзивиллам и была начата его реконструкция. Замок был отстроен по голландской модели бастионных замков, оборудован защитной системой насыпей, бастионов, приобрёл черты стиля ренессанс. Вновь отстроенный второй замоксостоял из целого комплекса зданий разного предназначения, их было свыше 20.

Во время Северной войны в 1704 году Биржайский замок вновь был разрушен шведами. После этого замок не восстанавливался. В 1978—1985 годах часть развалин Биржайского замка была реконструирована и теперь там располагается музей Биржайского края «Села» и библиотека.