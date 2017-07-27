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Власти продолжат «хитрить» с госзакупками

  • 27.07.2017, 10:57

Новый антимонопольный закон оставляет много лазеек.

Представители недавно созданного антимонопольного министерства (МАРТ) на днях заявили, что в обновленном законе «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», который, как ожидается, будет принят в конце текущего года и вступит в силу в середине следующего, будут содержаться положения, относящиеся к сфере госзакупок, пишет Полина Макарова для сайта «Наше мнение».

Любое государство совершает покупает значительное количество товаров и услуг за бюджетные деньги. Для того, чтобы деньги налогоплательщиков были потрачены с толком, закупки должны быть как следует организованы. Хорошей практикой считается, когда проводимые государством закупки поощряют конкуренцию среди частных предприятий, независимо от их опыта работы с государством, или, что еще более важно, личных связей с организаторами закупок.

По оценкам международной организации Transparency International, потери бюджета от несовершенства законодательства о госзакупках составляют 20-25% – тут идет речь и о закупках по завышенным ценам, и о закупках товаров невысокого качества.

Учитывая, что на закупки белорусское государство тратит немалые деньги (где-то десятую часть ВВП), потери тоже получаются немалые. Причем не всегда можно вести речь о коррупции, иногда неважный или слишком дорогой товар закупается государственными организациями из лучших побуждений – помочь дышащему на ладан государственному заводу, или градообразующему предприятию, например. В итоге, конечно же, страдают все.

Новая версия антимонопольного закона появилась, в первую очередь, потому, что Беларусь вступила в Евразийский экономический союз. Одно из положений договора о ЕАЭС – это равный доступ компаний каждой из стран-участников к госзакупкам на территории всего экономического союза. То есть на бумаге-то доступ может быть и равный, а вот на деле государственные организации могут немного хитрить, чтобы обеспечить победу в конкурсе отечественным компаниям. Именно для создания равных условий каждая страна-участница и должна обновить свое антимонопольное законодательство.

Еще одни сторонники антимонопольного регулирования госзакупок – международные финансовые организации во главе в МВФ. По их мнению, честные госзакупки помогают развитию малого и среднего бизнеса. Во всем мире небольшой бизнес любит государственные контракты – они считаются надежными, получить такой заказ – большая удача. Поэтому в программах экономических реформ, которые Беларусь обсуждает с международными организациями, идет речь и об антимонопольном регулировании госзакупок.

В проекте закона, о котором говорит представитель МАРТ, есть два существенных нововведения. Во-первых, после объявления о закупке заказчик не может давать советы «приближенным» поставщикам по поводу того, как лучше оформить заявку для того, чтобы гарантированно выиграть в конкурсе.

Во-вторых, объявление должно содержать только существенные характеристики закупаемого товара, то есть те, которые влияют на его качество. Например, если вы хотите закупить блокноты для конференции, в объявлении можно указать такие характеристики, как размер, качество бумаги, тип скрепления листов. Если же вы при этом напишете, что на обложке должен быть изображен розовый котик – только потому, что ваш знакомый предприниматель торгует блокнотами с розовыми котиками – вы нарушите антимонопольный закон.

Белорусские власти, однако, обладают немалым опытом недопуска зарубежных компаний к госзакупкам – это не переставало быть предметом серьезной дискуссии на высшем уровне, например, в рамках Союзного государства. Остается лишь наблюдать, изменится ли ситуация с принятием новой редакции закона.


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