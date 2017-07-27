Бобик, похоже, сдох Виктор Шендерович

27.07.2017, 10:59

Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Чем эдаким может одарить россиян Путин ближе к выборам?

Ну, вот так, чисто технологически говоря: чем эдаким может одарить россиян Путин ближе к выборам, чтобы россиянам понравилось и они, приплясывая и звеня монистами, всем табором пошли на избирательные участки?

На привлекательном образе будущего уже погорели несколько команд политтехнологов; этот бобик, похоже, сдох. Новую войну казна не потянет, да и старая уже не возбуждает. Остаются тактические радости типа отставки Медведева и женитьбы доминантного самца на молодой, из народа. Если не сработает и это, можно, конечно, посадить Чубайса - за такой праздничный пряник народ-богоносец сразу все простит и с улюлюканьем понесется в новое привлекательное будущее.

Может, я чего забыл? Какие еще варианты за черных?

Виктор Шендерович, «Фейсбук»