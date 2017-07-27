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Извергающий содовую воду и уксус вулкан претендует на мировой рекорд

  • 27.07.2017, 11:08

Сотрудники американского научного музея соорудили 10-метровый вулкан.

Сотрудники научного музея, находящегося в Орегоне (США), соорудили 10-метровый вулкан в надежде на то, что их творение попадeт в Книгу рекордов Гиннеса, пишет 120.su.

Либби Тробиц, одна из создательниц проекта, рассказала, что работать над моделью вулкана было невероятно интересно и весело. Запуск инсталляции, приуроченный к выставке о Помпеях, состоялся в присутствии 3000 очевидцев.

В вулкан залили 250 литров уксуса и 189 литров воды, смешанной с пищевой содой. К большому удовольствию всех присутствующих, извержение получилось довольно зрелищным.

В данный момент фотографии и видеоролик с искусственным вулканом отправлены в офис Книги рекордов Гиннеса, но пройдeт как минимум два месяца, прежде чем решится, стал ли вулкан рекордсменом.


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