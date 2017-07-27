Как минчанин отслеживает молнии по всему миру 27.07.2017, 11:27

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Виктор Барченко - первый и единственный в Беларуси человек, собравший пеленгатор молний.

Минчанин Виктор Барченко точно знает, где и когда в мире начнется гроза. Он первый и пока единственный в Беларуси человек, собравший пеленгатор молний — приемную станцию для определения координат атмосферных разрядов, зарегистрированную на онлайн-сервисе Blitzortung.org. О том, зачем IT-специалисту ловить молнии и почему проще засечь непогоду на Мадагаскаре, чем в Центральной Европе, рассказал onliner.by сам владелец.

Онлайн-сервис Blitzortung.org — это некоммерческая сеть приемных станций по всему миру, устанавливаемых энтузиастами. Пеленгаторы засекают грозовой разряд и передают данные на центральный сервер, где координаты вспышек вычисляются по времени поступления сигнала. Чем больше станций засекут молнию и чем ближе они расположены, тем точнее местоположение.

«Требовалось запитать мозги проблемой»

В обычной жизни Виктор Барченко — технический директор в IT-компании FP Trade. Но в душе он остался верен радиотехническому образованию родного БГУИРа. После рабочего дня в офисе мужчина едет в поселок под Минском, где хранит в мастерской оборудование для наблюдения за грозовыми разрядами.

Пеленгатор — не первый проект, вышедший из-под его рук. Примерно год назад Виктор за собственные средства создал приемник Flightradar, позволяющий в режиме реального времени отслеживать положение воздушных судов. Прибор мужчина установил на крыше своего офисного здания.

— Устройство было из серии «закажи железку, поставь, и она будет работать». Но жизнь подбросила множество сложностей. Например, по технике безопасности без специального разрешения запрещено проводить на крышу здания 220 вольт. Поэтому совместно с товарищем разработали кастомную систему, где питание подавалось по технологии Power Over Ethernet. Также мы защитили приемник герметично закрывающейся коробкой и установили два термостата, ответственных за подогрев и охлаждение. В итоге прибор пережил осень, зиму и весну, стал хорошо работать и оказался где-то на 300-м месте среди десяти тысяч других приемников Flightradar по всему миру. Думать над устранением проблем было интересно. Но когда я понял, что все закончилось, снова стало скучно. Требовалось запитать мозги какой-то проблемой. И тут я вспомнил про Blitzortung.org, — поясняет Виктор.

Беззвучный шум

Себестоимость пеленгатора молний не так и высока — в пределах 500 евро. Требуется антенная система, VLF-усилитель, плата контроллера и приемник GPS. Почти все можно заказать в Германии у создателя проекта Blitzortung Эгона Вейка. Однако в силу высоких пошлин на посылки из-за рубежа Виктор решил, что будет проще и дешевле доставить оборудование самому.

— Привез сюда на самолете. Старый бокс из-под Flightradar не подходил, поэтому съездил в Вильнюс и купил новый. У нас такое не продается. Ну или нужно постараться, чтоб найти. В условиях белорусской действительности главное — прийти в магазин и собрать то, что требуется, из имеющегося ассортимента, — наполовину в шутку, наполовину всерьез говорит энтузиаст.

Результат налицо. Так, электрическая антенна, расположенная на крыше мастерской, упакована в обрезок канализационной трубы. Магнитная антенна крепится к двум пластиковым тарелкам из-под цветочных вазонов. Но создателя волнует скорее не эстетическая, а функциональная сторона прибора. Ведь планируется, что пеленгатор будет стоять на открытом воздухе в черте города.

Основная проблема кроется в чувствительности станции к шумам. Даже простое включение лампочки поблизости вызывает всплеск помех. Что уж говорить о большом городе, напичканном электроникой.

- Видите, на мониторе отображаются три канала от магнитной антенны, плюс еще один — от электрической. Фактически, каждый всплеск — это удар молнии. Самая дальняя молния, что мы засекли, была в середине Тихого океана — в 8770 км от нас. Самая близкая — в 2,2 км. И если помех будет слишком много, мы перестанем видеть дальние разряды, только близкие. Это приведет к тому, что пропадет адаптивность. Ведь каким образом работает станция? Она слушает эфир, раскручивая усилители до уровня шумов, и подстраивается под них. Чтобы видеть дальше, нужен меньший уровень шума, над которым мы сможем услышать разряд. Так что город — не лучшее место для размещения подобного оборудования, — сетует Виктор.

Ради проверки мужчина поместил пеленгатор все на ту же крышу офиса. Но уровень шума оказался слишком высок для нормальной работы.

Теперь Виктор думает, к кому обратиться, чтобы установить станцию на высокой точке за городом. Конечно, хотелось бы привлечь к сотрудничеству мобильных операторов и договориться с ними об установке оборудования на загородной вышке сотовой связи. Но, к сожалению, это часто означает неминуемую рекламу — к примеру, добавление названия оператора к точке «Минск» на сайте Blitzortung. А мужчина против использования своего детища в коммерческих целях. Не менее скептично он относится и к предложению попросить помощи у белорусских метеослужб:

— А зачем? У метеослужб есть радар, который показывает тучи (неважно, грозовые или негрозовые), и они считают, что этого достаточно. Радар обновляется каждые 15 минут, а здесь все отображается в режиме реального времени. Знакомые предлагали собрать деньги через краудфандинг, но я решил, что вначале следует протестировать пеленгатор в условиях города. Не хотел расстраивать инвесторов неработающим или плохо работающим устройством.

«Зачем? Для души»

Виктор выводит на монитор карту мира, где цветными точками отмечены удары молний. Тонкие линии ведут к станциям, принявшим сигнал. В то время как в Европе и Северной Америке местность буквально усеяна метками пеленгаторов, в СНГ их раз-два и обчелся.

— В Казахстане совсем чуть-чуть, в Украине всего три... В Литве ни одной. Больше всего станций в Германии. А вот в Финляндии их не очень много, зато нет огромного количества помех от предприятий: в этой стране «чистая» энергосеть и очень хороший прием. Я даже немного завидую, — улыбается мужчина. — Но мы тоже слышим грозы со всей Европы, только из центральной части плохо долетает, мешают горы. Хороший прием — из Тихого океана, еще видим над Мадагаскаром. Поставить вторую станцию в Беларуси? А зачем? Было бы круче установить ее в районе Урала, так как там нет приборов и сигнал плохо слышен.

Виктор признается, что о выгоде от пеленгатора думает в последнюю очередь:

— Самый ужасный вопрос — «а зачем вам это надо?». Люди не понимают, что можно делать что-то просто так. Для души. Но вообще, для Беларуси есть польза. Если метеорадар показывает лишь возможность грозы, то пеленгатор позволяет с полной ответственностью заявить, что гроза точно будет. Я вижу разряды, их интенсивность. Меня не застичь врасплох. По крайней мере, если какой-либо рыбак, сидя на речке, будет видеть по этой штуке, что идет грозовой фронт, он поймет: пора сворачивать удочку из углеволокна и тихонечко бежать.

Что будет со станцией в будущем, Виктор предсказать не может. Но он уже задумывается о следующем проекте. Если первый был нацелен на отслеживание самолетов, второй — на отслеживание молний, то третий выйдет за пределы атмосферы. Мужчина планирует приобрести широкодиапазонный приемник, собрать радиотелескоп и принимать сигналы из космоса.