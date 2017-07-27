Российские спецслужбы шпионили за Макроном через «Фейсбук» 1 27.07.2017, 11:29

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Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Спецагенты Лубянки представлялись «друзьями друзей» из круга президента Франции.

Спецслужбы России создали около 20 фальшивых аккаунтов в «Фейсбуке», чтобы получить личные данные соратников действующего президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского конгрессмена и еще два источника (перевод – novayagazeta.ru).

По информации агентства, российские спецагенты представлялись друзьями друзей из круга президента Франции. При этом компания «Фейсбук» подтвердила, что обнаружила «шпионские» аккаунты и деактивировала их.

По словам представителей американской компании, «шпионские» аккаунты были замечены еще в первом туре президентских выборов, а методы владельцев профилей напоминали технику, которой пользовались хакеры из группировки Fancy Bear. Некоторые СМИ связывают хакеров с российскими спецслужбами.

Ранее, в апреле американская компания «Фейсбук» сообщила, что намерена заблокировать около 30 тысяч фальшивых аккаунтов, которые распространяли спам и недостоверные сведения о выборах во Франции. Однако источники Reuters называют цифру 70 тысяч.

Напомним, секретарь политического движения «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что на тот момент кандидат в президенты Эммануэль Макрон стал целью для кибератак российских хакеров и мишенью для российских СМИ. По его мнению, Москва оказывает поддержку «пророссийским кандидатам».