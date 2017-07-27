Останется ли министром Андрей Ковхуто?3
- 27.07.2017, 11:42
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Деньги опальный министр «освоил», но успел ли потратить.
Напомним, что Андрея Ковхуто подозревают в организации служебного подлога.
Следственный комитет не дает никаких подробностей по делу министра природы и тех, кто попал под следствие вместе с ним, пишет belaruspartisan.org.
Из сообщений Комитета госконтроля известно, что осенью минувшего года Минприроды заключило несколько договоров с Республиканским научно-производственным центром по геологии "Белгеология" на выполнение геолого-разведывательных работ на сумму 4,2 миллиона рублей.
Но геологоразведка осуществлялась только на бумаге. Начальники двух филиалов НПЦ в декабре 2016 года составили фиктивные акты приёмки-сдачи работ. На деле оказалось, что из 14 предусмотренных договором скважин было пробурено только 3…
Одним словом, деньги освоили. А вот успели ли потратить – тот самый вопрос, на который все это время ищут ответ следователи.
До недавнего времени обязанности министра природы исполняла первый замминистра Ия Малкина. Но сейчас она в отпуске, а главный теперь в Минприроды – заместитель министра Сергей Хрущев.
Кстати, в кулуарах ходят разговоры, что Андрей Ковхуто в ближайшее время все же вернется в свое кресло. А вот Ия Малкина, которую прочили на его место, уйдет.
Сам Андрей Ковхуто на просьбу "Белорусского партизана" рассказать о том, как идет следствие, с улыбкой ответил: "Я эту тему не комментирую".