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Директор универмага «Беларусь»: В частных гипермаркетах душевности не хватает

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  • 27.07.2017, 11:54
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Администратор государственного магазина и «депутат» посетовал на «убогих» покупателей.

Директор универмага «Беларусь», «депутат» Мингорсовета Николай Метлицкий дал интервью minsknews.by, в котором среди прочего резко высказался о некоторых покупателях магазина, а также рассказал о своем отношении к гипермаркетам.

«То не так пряник положили, то не так этикетку приклеили»

Есть у нас несколько убогих, я бы сказал, покупателей, которые, наверное, ни на работе не востребованы, ни дома их не уважают, поэтому, придя в универмаг, они дают волю своим эмоциям, чувствуют себя героями. Книгу жалоб дайте по первому требованию! Одна дама ходит к нам чуть ли не через день. То не так пряник положили, то не так этикетку приклеили. Хобби такое — всех учить.

А наша задача — всем угодить, чтобы человек, даже если пришел с плохим настроением, от нас ушел с хорошим. Если мне лично приходится разбирать какие-то жалобы, всегда становлюсь на сторону покупателя, потому что мы профессионалы, потому что нас учили, как обращаться с различными людьми. И мы должны находить выход, как разрядить ситуацию.

«В частных гипермаркетах душевности не хватает»

– Частные гипермаркеты — хорошие, современные: площади, подходы, подъезды, стоянки, паркинги, все это у них есть. Но, уж позвольте мне так выразиться, душевности там не хватает. В зале иногда не найдешь консультанта. А торговля — это же коммуникация.

И второе. Не бросится сегодня иностранный частник спасать какую-то там фабрику «Серж», или «Купалинку», или другого отечественного производителя. Мы же как государственное предприятие обязаны им помогать. Мы продаем более 75% отечественных товаров. Хотя нам, наверное, легче и проще было бы закупать дешевый ходовой товар только у коммерческих структур, которые не требуют предоплату и готовы предоставить долговременные отсрочки платежей. Еще один нюанс.

Не в каждом магазине сегодня торгуют социально значимыми товарами, например нитками, иголками, пряжей, пуговицами. Этот мелкий дешевый ассортимент прибыли не приносит. Но он востребован, и мы им торгуем.


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