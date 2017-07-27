Американские ученые узнали, как продлить жизнь дешево и просто 27.07.2017, 12:10

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Ученые проанализировали данные более 61 тысячи американцев.

Ум - это сила: простая мысль может иметь непосредственный физиологический эффект. Например, просто мысли о каком-либо стрессовом факторе может заставить вас потеть и увеличить частоту сердечных сокращений, пишет orthodox.od.ua.

Теперь исследователи из Стэнфорда обнаружили, что мысли о физических упражнениях могут повлиять на здоровье и долголетие. А именно, люди, которые думают, что они менее активны, чем их сверстники, имеют тенденцию к уменьшению продолжительности жизни, даже если их уровни активности схожи. «Наши результаты показали, что установки участников – в этом случае, представления о том, как много мы занимаемся спортом в сравнении с другими – могут сыграть решающую роль в состоянии здоровья», - говорит Алия Крам (Alia Crum), доцент кафедры психологии Стэнфордского университета.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Health Psychology». Ученые проанализировали данные более 61 тысячи американцев и обнаружили, что люди, которые думали, что они менее активны, чем их сверстники, имели на 71 процент больше шансов умереть в течение периода наблюдения (до 21 года), чем те, кто воспринимал себя более активными, даже когда обе группы имели аналогичные уровни активности.

Возможное объяснение, предложенное исследователями, заключается в том, что восприятие может положительно или отрицательно повлиять на мотивацию. Люди, которые считают себя неактивными, с большей вероятностью остаются неактивными, а затем усиливают чувство стресса и депрессии, чтобы укрепить отрицательный эффект.