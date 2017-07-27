Тракторная авантюра олигарха Шакутина дорого обойдется белорусам 7 27.07.2017, 12:54

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Александр Шакутин

Инициативе олигарха по строительству в Беларуси второго тракторного завода дан зеленый свет.

Возможно эта авантюра озолотит владельца «Амкодора», возможно – нет. Простые же белорусы от этого в любом случае только проиграют.

Во вторник Лукашенко провел совещание по развитию отечественного тракторостроения, на котором заслушал доклад правительства относительно строительства в Беларуси еще одного тракторного завода, пишет belaruspartisan.org.

Напомним, недавно с такой инициативой выступил белорусский олигарх и «сенатор» Александр Шакутин. Владелец «Амкодора» планирует получить на эти цели $350 млн китайского кредита под гарантии белорусского правительства.

И хотя, по признанию самого Лукашенко, далеко не все заинтересованные стороны поддерживают эту инициативу – правительству, похоже, удалось убедить его поддержать строительство второго белорусского тракторного завода. До 1 сентября правительству было поручено разработать конкретные предложения по реализации этого проекта. Таким образом, тракторной авантюре Шакутина дан зеленый свет. Возможно она озолотит владельца «Амкодора», возможно – нет. Но простые белорусы в любом случае от этого только потеряют.

Нездоровая конкуренция

В первую очередь, строительство нового тракторного завода несет большую угрозу функционированию МТЗ. Переток рабочей силы, инженеров и других специалистов с одного завода на другой гарантирован. Неизбежна и конкуренция на внешнем и внутреннем рынках. Не важно, с какой рамой будут производиться трактора на первом заводе, а с какой на другом. В любом случае их продукция будет взаимозаменяемой.

С эти не спорят и в самом правительстве.

«Вы же рыночники. Всегда ратуете за конкуренцию, которая двигатель прогресса. Поэтому мы тоже считаем, что это положительный момент», - заявил журналистам в конце мая вице-премьер Владимир Семашко, отвечая на вопрос о возможных последствиях строительства для МТЗ.

Безусловно, за конкуренцию, но за здоровую. Если бы Шакутин строил новый тракторный завод за свои деньги - никаких вопросов бы не возникало. Пожалуйста! Бери, строй, конкурируй! Но Шакутин собирается строить новый завод не за свои деньги, а за китайский связанный кредит, выданный под гарантии правительства. Кредит этот намного дешевле белорусских банковских кредитов и совершенно непонятно почему он выделяется не государственному МТЗ, а коммерческому холдингу «Амкодор». Таким образом, МТЗ и новый завод изначально оказываются в неравном положении.

Что произойдет, если МТЗ начнет терять рынки и прибыль, а «Амкодор» наращивать, не трудно предугадать – вне всякого сомнения, разоряющееся предприятие за символическую плату отдадут более успешному. Так уже было несколько лет назад, когда Лукашенко своим указом разрешил продать концерну три завода (дзержинский «Агромаш», логойский «Эпос» и Минский приборостроительный завод) всего за $1,5 млн.

Непредсказуемый спрос

Впрочем, такое благоприятное для Шакутина развитие событий далеко не гарантированно. Это сейчас на белорусские трактора вновь появился спрос, а МТЗ вышел на прибыль. Но в памяти еще свежи кадры с нескончаемыми реками тракторов, не помещающихся на заводские склады.

Да и сам «Амкодор» наконец вылез из убытков только в прошлом году. Что же будет со спросом на трактора, через 3-5 лет, необходимых для строительства завода, предугадать невозможно. Вероятность того, что новый тракторный завод повторит судьбу цементных очень велика и возвращать китайские кредиты придется за счет бюджета.

Однако, правительство это мало смущает. Возврат китайских кредитов – далекая перспектива, а строительство завода за счет заемных средств – близкая. Ведь пока будет длиться строительство, Совмин будет рапортовать Лукашенко о росте ВВП, инвестиций и занятости.

Перспектива же передачи Шакутину МТЗ их и вовсе только радует. Он ведь должным останется, если дело выгорит.

Сам же глава «Амкодора», в сущности, ничем не рискует. Удастся провернуть эту авантюру – получит новый тракторный завод, да еще и старый в придачу. Не удастся – за кредит расплатятся из бюджета, то есть за наш с вами счет.

И для правительства и для Шакутина строительство нового тракторного завода – это беспроигрышная лотерея, проигрывают в которой только простые белорусы. Причем при любом раскладе.