Эксперт: Евро в Беларуси будет расти опережающими темпами 27.07.2017, 15:19

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Белорусский рубль обесценится также и по отношению к доллару.

Евро продолжает укрепляться к большинству мировых валют. Курс евро в паре с долларом вчера обновил максимум за 2,5 года, достигнув отметки 1,1777. С январских минимумов европейская валюта укрепилась к доллару уже почти на 14%.

– Укрепление евро связано со снижением политических рисков в еврозоне и с ожиданиями инвесторов относительно монетарной политики Европейского центрального банка – участники рынка ждут сворачивания программы количественного смягчения экономики (проще говоря – эмиссии) и повышения процентных ставок, – прокомментировала myfin.by Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

Уже в этом году, по словам эксперта, соотношение доллара и евро может не только достигнуть отметки 1,2, но и преодолеть ее. Причем курс евро продолжит расти и в Беларуси.

– Пожалуй, из всех четырех валют популярных в нашей стране (доллар, евро, российский и белорусский рубли), евро сейчас выглядит наиболее привлекательно, – говорит Кулакова.

Риски для российского рубля усилились – на днях палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России. Документу еще предстоит пройти некоторые согласования, но, скорее всего, он будет подписан.

На этом фоне может возобновиться отток иностранного капитала из российских активов, причем это явление будет не одномоментным, а растянутым на несколько месяцев. Это означает, что российский рубль может оставаться под давлением довольно продолжительный период времени.

Процесс падения уже начался с конца прошлой недели: после того, как Трамп выразил готовность подписать законопроект о санкциях, российский рубль ослабел к бивалютной корзине Центробанка на 1,6%.

– И именно по этой причине в Беларуси на этой неделе дорожают евро и доллар, и падает российский рубль. Сдерживающее влияние на этот процесс оказал рост цен на нефть, однако, в любой момент ослабление российской валюты может возобновиться. Это будет давить и на белорусский рубль, так что рост курса доллара в Беларуси тоже не исключен. Но евро будет расти быстрее, – резюмировала эксперт.