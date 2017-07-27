Ранивший минчанина милиционер ни разу не попал в мишень на стрельбах 16 27.07.2017, 15:59

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На новогодний вызов милиционер приехал без дубинки и баллончика, зато с табельным пистолетом Макарова.

В суде Московского района Минска продолжается рассмотрение резонансного дела о применении милицейского оружия в новогоднюю ночь. С утра 27 июля дает показания пострадавший — милиционер Руслан Соловьев, на которого якобы напал работник завода "Керамин" Андрей Гаврош.

Соловьев признался, что вообще не должен был ехать на вызов, но в отделении не было никого, кроме него и дежурного, — людей в Новый год не хватало. При себе у него не было ни резиновой дубинки, ни газового баллончика. Дубинка ему вообще не полагается, а баллончик он должен покупать... сам, так как предыдущий закончился. Зато были наручники и табельное оружие — пистолет Макарова, сообщает euroradio.fm.

Стрелять из него тогда еще будущий милиционер учился на шестимесячных курсах повышения квалификации — в армии парень не служил. А в милиции Соловьев работает с 2015 года.

С поступления на службу он побывал на стрельбах лишь однажды — в 2016 году. Там он ни разу не попал в мишень — силуэт преступника — и получил оценку "неудовлетворительно".

Из выстрелов, которые Руслан Соловьев сделал в новогоднюю ночь, милиционер помнит только один — пуля попала Андрею Гаврошу в ногу. Впоследствии, во время расследования дела, следователь сказал ему, что в обойме не хватает трех патронов.