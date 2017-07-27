12 сюрпризов, которые поджидают отдыхающих в экзотических странах 27.07.2017, 15:50

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Отправляясь в путешествие в экзотические страны, мы предвкушаем наслаждение солнцем, морем и природными красотами.

Однако на отдыхе могут подстерегать неприятности, которых, впрочем, вполне можно избежать.

AdMe.ru решил познакомить читателей с опасностями, которые могут подстерегать во время путешествия, и поделиться советами о том, как сделать отдых комфортным.

Медузы, кораллы, яркие рыбки

В морях и океанах теплых стран водится масса опасных существ, включая разнообразных рыб, медуз и кораллы. Чтобы обезопасить себя, при купании стоит надевать специальную обувь и не трогать морских обитателей. Кроме того, нужно обращать внимание на запрещающие знаки, например выставленный на берегу красный флаг, обозначающий запрет на купание.

Где: Африка, Азия, Австралия

Подводные течения

Отбойные течения, или rip current за несколько секунд могут унести в открытое море. При попадании в такое течение категорически запрещается пытаться плыть к берегу, поскольку его сила гораздо больше, чем у человека. Нужно плыть только вдоль берега, а потом, когда течение ослабнет или исчезнет, вернуться к нему, держась под небольшим углом.

Где: все моря и океаны планеты

Москиты и малярийные комары

Москиты и комары, переносящие опасные заболевания, в том числе и вирус Зика, обитают во многих тропических странах. Чтобы защитить себя от смертельной опасности, не стоит забывать о репеллентах, а перед поездкой сделать прививки от малярии и желтой лихорадки, а других болезней, поддающихся профилактике.

Где: Африка, Южная Америка

Морские хищники

Нападения акул происходят довольно часто — каждый год в мире фиксируется несколько десятков случаев. Обезопасить себя от встречи с хищником довольно просто: не купаться при наличии ранок, поскольку акулы реагируют на кровь, не выходить в море в темное время суток. Несмотря на то что акулы видят только в черно-белом свете, они реагируют на контрасты, поэтому для купания нужно надевать костюм, цвет которого не сильно контрастирует с подводным миром.

Где: побережье Тихого, Атлантического и Индийского океанов

Уличная еда

Уличная еда продается во всех азиатских странах, будь то Вьетнам или Таиланд. Несмотря на то что такая еда не таит в себе особых опасностей, она может доставить неприятности — непривычные к острым и пряным блюдам люди часто страдают расстройством желудка. Впрочем, это же касается и ресторанов — чтобы получить не безумно острое блюдо, стоит попросить повара не добавлять в него слишком много приправ.

Где: Азия, Африка

Вода

Все знают, что пить воду из-под крана в экзотических странах не стоит. Однако многие забывают про лед, который в барах делают из все той же водопроводной воды. Пить следует только бутилированную воду, купленную в магазинах и супермаркетах. Кроме того, воду в бутылках стоит использовать и для умывания, и для приготовления блюд.

Где: Азия, Африка

Растения

Экзотические растения могут причинить не меньший вред, чем животные. Поэтому во время экскурсий в заповедники, да и просто прогулок на природе не стоит даже прикасаться к незнакомым растениям — некоторые из них могут вызвать как минимум серьезные аллергические реакции.

Где: Азия, Африка, Австралия

Солнечные ожоги

Тропическое солнце настолько активно, что даже в пасмурный день можно сильно обгореть. Чтобы обезопасить себя от ожогов, не стоит забывать о солнцезащитном креме — наносить его нужно перед каждым выходом на улицу. Кроме того, стоит взять с собой в путешествие одежду с длинным рукавом из легкой натуральной ткани — она защитит от солнца, да и в жару в ней гораздо комфортнее, чем в футболке.

Где: Азия, Африка

Обезьяны

В Таиланде и соседних с ним странах есть множество мест, облюбованных обезьянами. Эти безопасные на первый взгляд существа могут быть довольно агрессивными и нападать на людей, особенно если у них есть какая-нибудь еда. Кроме того, при посещении обезьяньих заповедников нужно снять с себя драгоценности и убрать фотоаппарат — любопытные приматы очень любят воровать вещи у людей.

Где: Азия

Рептилии

Опасные змеи могут подстерегать практически в любой экзотической стране. Однако большая их часть нападает на человека только в целях самозащиты, поэтому во время прогулок необходимо смотреть под ноги и носить закрытую обувь. Как правило, змеи любят отдыхать в кустах или густых зарослях травы.

Где: Азия, Африка, Австралия

Воровство

Воровство — это проблема не только экзотических стран. Однако, например, в Таиланде ценные вещи и деньги могут пропадать даже из сейфов. По возможности нужно хранить ценности в нескольких местах, а большие суммы денег держать на банковских картах. Особенно осторожными надо быть на пляжах и рынках — в разгар сезона на курорты съезжается множество местных жителей, цель которых вовсе не отдых.

Где: Африка, Азия

Дорожное движение

Дорожное движение во многих странах сильно отличается от привычного европейцам. Зачастую тут не существует никаких правил или они понятны только местным жителям, которые обмениваются информацией исключительно с помощью жестов и сигналов. Поэтому при езде на велосипедах или скутерах, да и просто при переходе дороги нужно быть очень внимательным.

Где: Юго-Восточная Азия, Индия, Египет