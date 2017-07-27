Временный поверенный США в Беларуси: Мы твердо поддерживаем вашу независимость 27.07.2017, 15:55

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Роберт Райли

Фото: tut.by

Декларация о государственном суверенитете стала первым шагом к обретению Беларусью независимости в 1991 году.

США твердо поддерживают независимость и суверенитет Беларуси, заявил временный поверенный в делах США в республике Роберт Райли, сообщает interfax.by.

"Как я неоднократно говорил, США твердо поддерживают независимость и суверенитет Беларуси", - говорится в сообщении Райли посвященном 27-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси.

Временный поверенный констатировал, что декларация стала первым шагом в процессе, который привел к обретению Беларусью независимости в 1991 году.

Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете 27 июля. Декларация провозгласила "полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".