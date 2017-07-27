В Каменном Логе образовалась огромная очередь из фур и легковых авто 27.07.2017, 16:10

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Затор возник из-за компьютерного сбоя на литовской стороне.

В литовском пункте пропуска "Медининкай" произошел сбой программного обеспечения. С 10 часов утра 27 июля литовцы проводят таможенное оформление транспортных средств как на въезд, так и на выезд в ручном режиме.

По состоянию на 16:10 с белорусской стороны границы — на самом популярном пункте пропуска "Каменный Лог" — образовалась очередь из 40 легковых и 230 фур, сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.

Пограничники просят граждан Беларуси учесть эту информацию при планировании поездок в Литву.