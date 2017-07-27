Банда четырех, или Путин на оси зла Евгений Ихлов

27.07.2017, 16:21

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Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Неожиданно для российского правителя ось зла стала резко укорачиваться.

Когда разработчики доктрины "многополярного мира" высиживали ее в тиши своих уютных кабинетов, то они не думали о претензиях на роль второго - антиамериканского - полюса мира.

Их идея была хитрее - удерживать Вашингтон от сокрушения "оси зла" (термин дипломатии Буша-мл., заменивший рейгановское наименование СССР - "империя зла"), выступая в качестве честного маклера.

Ведь адвокат нужен во время следствия и суда, а когда клиент уже отбывает на отсидку, гонорары заканчиваются. Поэтому нужно стремится всячески мешать мировому жандарму, но не так, чтобы стать соучастником и покровителем мирового бандита, а якобы строго процессуально ставить аккуратные подножки. Сперва не давать арестовывать ("предъявите ваши доказательства"), потом затягивать процесс.

И было все замечательно... Есть Великий Китай и есть Америка - давайте, мы будем и с теми, и с теми... Есть целый бестиарий: Арафат, аятоллы, Каддафи, Ким, Милошевич, Хусейн... (Башар Асад - еще прозападный либеральный реформатор, обучавшийся в Лондоне). Запад с ними не общается, брезгует... А честному маклеру не до чистоплюйства.

Но тут ось зла стала укорачиваться. Милошевича свергла демократическая революция 2000 года. Арафата свергли израильтяне, которым надоела его покровительство террористам. Каддафи сам стал торить дорогу на Запад... Потом свергли и повесили "легитимного Саддама".

Уход откровенных российских агентов - Шредера и Ширака положил конец игре на противоречиях между консервативными американцами и "социал-демократической" Западной Европой - на стороне последней.

Удалось побывать в посредниках на переговорах Западу с Ираном и Сирией. Но Тегеран, Пхеньян и Дамаск уже настолько презирали Москву, что достаточно демонстративно показывали, насколько она бессильна в выполнении своих обязательств по сдерживанию своих партнеров.

И тогда, уже с отчаяния и в озлоблении, пришлось самим надеться на ось зла, дабы придать ее солидности... Так адвокат, не имея больше возможностей предотвратить арест своего подопечного (суровый прокурор говорит, что ему плевать на все юридически уловки, и пишите в свой Страсбург до посинения), устраивает ему побег... И попадает под статью о соучастии.

Собственно принятый Конгрессом "Акт о врагах Америки" и есть список новой "оси зла" - Дамаск, Москва, Пхеньян, Тегеран.

Евгений Ихлов, «Фейсбук»