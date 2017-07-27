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За полгода Следственный комитет «заработал» почти $38 миллионов

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  • 27.07.2017, 16:22
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СК подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года.

Было озвучено несколько фактов. Например, в первом полугодии расследование более половины уголовных дел (а именно 51,7%) было закончено в течение одного месяца, передает «Еврорадио».

Прокуроры вернули для дополнительного расследования 1,2% дел, а суды нашли нарушения в работе следователей только в 0,6% дел. По мнению председателя СК Ивана Носкевича, это немного.

А вот сумма, которую Следственный комитет «заработал» за 6 месяцев, впечатляет. Это около 74 млн рублей — $37,9 млн. Именно столько люди, находящиеся под следствием, вернули государству в качестве компенсации за причиненный ущерб.


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